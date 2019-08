Skou trek Besoekers van wyd oor die provinsies

Die 65 ste Thabazimbi Landbou en Nywerheidskou het besoekers en uitstallers vanaf Brits, Rustenburg en regoor die Limpopo provinsie getrek.

Thabazimbi is een van die min dorpskoue wat steeds ’n lewendige groot- klein- sowel as pluimvee afdeling uitstalling bied met veral die Brahman-boere wat jaarliks puik beeste ten toon stel.

Die kleinvee uitstalling is Saterdag afgesluit met veiling deur Kalahari Red-, Boerbok- en Meatmaster Skaapveiling. Bieëry was vinnig en goeie pryse is oor die algemeen behaal. Beslis nie ’n veiling waar jy ’n skapie vir die spit kom koop nie. Al die diere wat opgeveil is, het van uitstekende gehalte gespreek.







Die Brahmane het weereens die beesafdeling oorheers met goeie stoetvee wat uitgestal is. Brahmane behou steeds hul plek as een van die voorste en een van die mees aanpasbare beesrasse in die land. Kyk mens terug na die eerste Brahman Stoettelers in die distrik soos die TTT Rooi Brahmane van die Trollop familie en die wit Brahmane van ondermeer Jannie Heyns en Attie du Preez, met sy Adupré Brahmanstoetery, mense wat hulle stoetdiere persoonlik in Amerika gaan uitsoek het en oorgebring het na Afrika, besef jy hoe ’n ver pad die Brahman stoettelers gestap het om diere, wat in gehalte hulle voorouers troef, te teel en in ’n paar opsigte dalk hul voorouers die loef kan afsteek. (Foto’s Fb – Dankie Terry)









Die pluimvee-uitstalling is goed ondersteun. As gevolg van die beperkte uitstalruimte is die inskrywings beperk tot 206 (die hoeveelheid hokke wat in die ruimte ingepas kon word). Nieteenstaande dit het dit 56 verskillende rasse ingesluit. Buiten Thabazimbi het baie uitstallers van veral Rustenburg en Lichtenburg vir die pluimvee uitstalling ingeskryf.

Piet Strydom van Thabazimbi het vanjaar weereens nie teleurgestel nie toe sy Buff Oprinton haan as eerste in sy klas (kleur), raskampioen en die as die beste groot sagteveer Hoender aangewys is (Foto regs).

Hoenders en watervoëls wat jou mond laat oophang oor die groot verskeidenheid en variteite. Kaal langnekhoenders, pecan hoenders wat lyk asof hulle ’n poedel-salon besoek het en eende met ’n dos vere wat soos wafferse hoofbedekking oop hul kop geplak is. Buiten dat dit soos ’n hoenderhok lawaai het, was dit beslis een van die uitstallings wat die moeite werd was om te besigtig.

Die Nywerheids-uitstallings het gewys dat saaiboerdery beslis ’n plek in die Thabazimbi omgewing inneem. Groot name in die verskaffing van boerdery implemente het uitgestal en in die ligte nywerheidsafdeling was daar ook ’n paar kleiner vervaardigers van sleepwaentjies, bees- en skaap waens tot die gewone konvensiële platbak boerwa.



















Henry van Mahindra Thabazimbi met die trofee wat hulle verower het as die beste ligte nywerheid stalletjie

’n Paar plaaslike motor en bakkie agentskappe het ook hulle produkte uitgestal.

Alles wat deel uitmaak van ’n skou, die mallemeule, stalletjies met allerlei speelgoed en kosstalletjies te kus en te keur het besoekers se sakke geruk met dit wat net een maal per jaar by die skou te kry is.

Aanbiedinge soos die kroning van Mej Thabazimbi en haar prinsesse in al die kategorië sowel as die baba- en kleuterkopetisie, wat in samewerking met Medhof Apteek aangebied is, het heelwat inskrywings en skougangers getrek.

Die Trollope saal was gepak tydens hierdie geleenthede en met die kunstenaaroptredes op Vrydag en Saterdagaand was daar later ook maar net staanplek beskikbaar.