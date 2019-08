Petrol duurder – Diesel goedkoper

Die prys van beide 93 en 95 ULP en LRP petrol sal vanaf môre, 7 Augustus 11 sent per liter duurder wees.

Die prys van diesel sal met onderskeidelik 13,29 sent per liter vir 0.05% swael en 14,29 sent per liter vir 0.005% swael goedkoper wees.

Die groothandelprys van lampolie daal met 2 sent per liter terwyl LP Gas se kleinhandelprys 31.00 sent per kilogram minder sal wees.

Die minister van Minerale hulpbronne en Energie, Gwede Mantashe het aangekondig dat die prysaanpassing gebaseer is op plaaslike en internasionale faktore wat die prys van brandstof beïnvloed.

Een van die hoofredes is egter die opbouende spanning in die Midde-Ooste nadat Iran beslag gelê het op ’n Britse olietanker asook die sanksies wat Amerika ingestel het teen die Chinese staatsbeheerde energie firma, Zhuhai Zhenrong Co Ltd.

Suid-Afrika se brandstofprys word maandeliks aangepas aangesien Suid-Afrika beide ru-olie asook klaar vervaardigde produkte, waarvan die prys op internasionale faktore beïnvloed word, invoer.