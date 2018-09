Tsunami tref Indonisië 2 uur nadat waarskuwing opgehef is

Meer as 50 mense het gesterf toe ’n sterk tsunami, wat deur ’n 7,5 sterkte aardbewing veroorsaak is, die kusstad Palu op Sulawesi Eiland getref het.

Die tsunami, wat met twee meter hoë golwe deur die stad gespoel het, het gekom twee ure nadat die tsunami waarskuwing opgehef is en baie mense is onvoorbereid gevang.

Op die video kan gesien word hoë mense skreeuend voor die tsunami wegvlug wat op sy pad ook ’n moskee laat ineenstort het.

Verlede maand het ’n reeks aardbewings die Indonisiese eiland Lombok geskud met die ergste op 5 Augustus waartydens 460 mense omgekom het.

Reuters berig dat hulle verskeie verslae ontvang het dat baie lyke al lang sie kuslyn aangetref is maar dat vanweë die swak en gebroke kommunikasie daar geen bevestiging van dodesyfers is nie.

Palu het meer as 300 000 inwoners en volgens ’n regeringswoordvoerder is daar reeds met reddingsoperasies begin. Daar word gehoop dat helikopters veilige landdingsplekke mag vind om die reddingswerk te help.

Palu is sowat 800km vanaf die aardbewing se episentrum en verskeie geboue het as gevolg hiervan ineen gestort.

Gedurende 2004 het ’n tsunami wat veroorsaak is deur ’n aardbewing naby die Indonisies eiland Soematra gelei tot 226 000 sterftes regoor die Indiese Oseaan. 120 000 hiervan was in Indonisië.

Visueel: Tsunami tref kusstad – klik op BBC-skakel in vorige plasing