Studiefondse vir inwoners van Limpopo

Daar is goeie nuus vir jongmense wat graag in 2019 wil gaan studeer. Die Solidariteit Helpende Hand se Limpopo-streek het tans 16 fondse waarmee daar gehoop word om die studiedrome van inwoners te bewaarheid.

Helpende Hand se Studiefondssentrum (SFS) help studente wat nie tersiêre studies kan bekostig nie om (deeltyds of voltyds) met ʼn gedeeltelik rentevrye studielening aan enige geakkrediteerde tersiêre instelling te studeer.

Volgens Marianthie van der Walt, die streeksorganiseerder van die Limpopo-streek is dit die plaaslike takke se missie om eendag te verseker dat almal wat wil studeer, kan studeer. “Helpende Hand se rentevrye studielenings gee toekomshoop en ‘n geleentheid om die armoedesiklus te verbreek. Hoe meer ons saamstaan om ons studente te help en vir hulle ‘n toekoms te gee, belê ons uiteindelik ook in die toekoms van ons land.”

“Ons wil voornemende studente, wat nie weet hoe hulle hul studies gaan betaal nie, aanmoedig om aansoek te doen. Die sluitingsdatum vir aansoeke by meeste universiteite is 30 September 2018 (aansoeke by Akademia sluit 31 Desember 2018) en Sol-Tech-aansoeke vir inname in Augustus sluit 15 Julie 2018. Indien studente by Sol-Tech wil inskryf vir Januarie 2019 kan julle aansoek doen vanaf 1 tot 31 Oktober 2018.”

Landwyd administreer die SFS tans 240 onafhanklike studiefondse ter waarde van ongeveer R164 miljoen waarmee ons vanjaar meer as 1 300 studente met rentevrye studielenings help. ʼn Totaal van meer as R164 miljoen is die afgelope nege jaar in die vorm van rentevrye studielenings aan studente uitbetaal.

Indien daar enigiemand is wat belangstel om betrokke te raak by die groei van Limpopo se studiefondse, is hulle welkom om Marianthie van der Walt vir meer inligting te kontak op 014 743 1050, Sel: 0827417858 of stuur ‘n epos na marianthie@helpendehand.co.za.

Om aansoek te doen, besoek vandag nog www.studiefonds.co.za.