Drie netbalspelers van Laerskool Thabazimbi is opgeneem in die o/13 Netbal-Bokkiespan wat gedurende die Julievakansie aan die Bokkietoernooi gaan deelneem. Tydens die Bokkieweek kom al die streke se Bokkiespanne teen mekaar te staan. Twee van die drie spelers het hul posisies in die span terwyl die derde hulle as reserwe sal vergesel.

Hulle is op die foto van links: Anina de Swardt (reserwe), Kaila Röhrbeck en Amy-Leigh Pretorius.