Nuus van oraloor: Isis teiken nou kinderorganisasie in Afghanistan

Ten minste twee persoon is dood en 12 is beseer toe aanvaller plofstof geaktiveer het net voordat hulle die kantore van “Save the Children” welsynsorganisasie in Jalalabad in die ooste van Afghanistan bestorm het.

Die Islamitiese Staat het verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar en gesê dat drie van hulle vegters die aanval uitgevoer het. Hulle het ook gesê dat hulle voorgaan met hierdie tereuraanval teen die organisasie.

Save The Children het na die aanval hul werksaamhede in Afghanistan tydelik opgeskort.

Volgens wat die goewerneur van die Nangarhar provinsie aan die BBC gesê het, het die aanval het blykbaar kort na 09:00 plaaslike tyd Woensdag plaasgevind toe ‘n selfmoord bomdraer ‘n ploftoestel in ‘n voertuig geaktiveer het en reg op die ingang van die kantore ingejaag het.

Blykbaar het nog gewapende aanvallers daarna die gebou binnegegaan.

Ooggetuies het gesê dat ‘n man ‘n RPG (Rocket-propelled grenade) op die hoofhek afgevuur het voor die voertuig die perseel binne gejaag het.

BBC se plaaslike verslaggewer het gesê dat die weermag beweer dat 45 mense uit die kelderverdieping gered is maar dat daar steeds gevegte op die boonste vloere woed.

Die Save the Children liefdadigheidsorganisasie werk reeds sedert 1976 in 16 provinsies in Afghanistan.

Volgens die organisasie het hulle gedurende hierdie tyd meer as 700 000 kinders bereik deur programme wat gemik is op beter toegang tot onderwys, gesondheidsdienste en om noodsaaklike middele aan kinders in Afghanistan te verskaf.

Hulle is egter blootgestel aan uiterste toestande met gereelde aanvalle en ontvoerings. Die situasie het so erg geraak dat selfs die Rooikruis bekend gemaak het dat hulle hul personeel drasties in Afghanistan gaan verminder nadat sewe van hul werkers gedood is tydens aanvalle gedurende 2017.

Die aanvalle in Jalalabad, waar die Islamitiese Staat die septer swaai sedert 2015 met hul vegters wat aktief betrokke is, word veral Britse, Sweedse en Afganistan instansies geteiken.