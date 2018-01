Dodetal styg na brand in Suid-Koreaanse hospitaal

Reuters berig dat ten minste 37 mense dood en meer as 70 beseer is toe ‘n brand Donderdagoggend omstreeks 07:30 plaaslike tyd in die ongevalle afdeling van die Sejong Hospitaal in die stad Miryang in Suid-Korea uitgebreek het.

Sowat 200 mense was in die gebou en die aangrensende verplegingseenheid toe die brand uitgebreek het. Daar word verwag dat die dodetal verder sal styg.

Volgens noodlenigingswerkers is die meeste mense dood weens rookinaseming. Onder die ongevalle is ‘n dokter, verpleegster en hulpverpleegster.

Hierdie tragedie volg sleg ‘n maand nadat 29 mense in die Suid-Koreaanse stad Jecheon gesterf het nadat ‘n brand in ‘n gimnasium uitgebreek het. Die eienaar van die gebou is later in hegtenis geneem op grond van die feit dat die watersproeiers nie gewerk het nie.