Thabazimbi Boogklub sluit die jaar af

Die Thabazimbi Boogklub het op 25 November 2017 hulle jaar se bedrywighede afgesluit met ‘n heerlike kuier en braai by Roussouwspoort, bo in die berg. Baie welkome reën en ‘n bitsige wind kon nie die entoesiasme demp nie en daar is gekuier tot ounag toe.

Die jaarlikse prysuitdeling het ook op die funksie plaasgevind en die volgende persone verower trofeë:

By die welpies (tot 12 jaar) behaal Dewald Oberholzer die derde plek, Aart Broekhuizen die tweede plek en Maya Broekhuizen eerste plek.

Ameij Broekhuizen is die beste junior meisiesskut van die jaar. Xander van de Groenekan is die derde beste seunsskut, Rion van Aardt die tweede beste en Cobus Marais verower die trofee vir die beste seunsskut.

By die senior damesafdeling word Gussie Swanepoel aangewys as die derde beste skut, Bianca Kleynhans as nommer twee en Mathilda Broekhuizen as die beste damesskut.

Ryan Clark en Hannes Scheepers deel die prys vir derde plek by die senior mansafdeling, Gert Snyman kry tweede plek en Chris Welgemoed eerste plek.

Die klubkampioen trofee word gewen deur Maya Broekhuizen. Haar uitmuntende tellings wat sy skiet op buitekompetisies (almal nasionale kwalifiserings) sorg daarvoor dat sy haar ma, Mathilda Broekhuizen, net- net klop vir die gesogte trofee. Baie geluk, Maya! Ons wens ook vir Maya baie sterkte en ‘n spoedige hestel toe van Guillian Barré-sindroom, kan nie wag om weer saam jou te skiet nie!

Vyf en twintig (25) skuts ontvang ook sertifikate vir ‘n puntetelling van 80% of meer behaal deur die loop van die jaar.

Die aktiwiteite by die boogklub is nou iets van die verlede vir 2017 en sal eers weer in Februarie 2018 hervat. Die Boogklub wens al sy lede en die gemeenskap ‘n Geseënde Feesseisoen toe en ‘n baie Voorsoedige 2018!