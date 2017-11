Opgraderings vir twee top-modelle van Ford

Twee van Ford Suid-Afrika se topverkopers wat by die plaaslike monteerfabriek in Silverton Pretoria vervaardig word, die Ford Ranger reeks sowel as die gesofistikeerde Everest SUV (Sport Utility Vehicle) is onlangs opgegradeer met verskeie nuwe toevoegings tot die standaard toerusting om dit nog meer mededingend op die Suid-Afrikaanse en buitelandse markte te maak.

Nuwe toevoegings tot die Ranger XL, XLS, XLT en Wiltrack modelle sluit in die SYNC®3 navigasie stelsel by die top-spesifikasiemodelle met verbeterde bestuur-gemak, veiligheid en gerief. Dit word ook gereflekteer in die Everest reeks modelle wat dit nou beter aangepas maak in sy rol as ‘n praktiese sewe-sitplek familie SUV.

Ford se nuutste generasie SYNC®3 met navigasie “infotainment system” maak sy debuut in die Ranger XLT en Wildtrack modelle asook in die Everest XLT en Limited.

Dit inkorporeer al die voordele van die inoverende SYNC®3 stelsel wat verlede jaar reeds beskikbaar was, met die addisionele byvoeging van geïntegreerde navigasie funksies deur middel van ‘n 8-duim raakskerm en ‘n wye keuse van stem identifikasie opdragte.

Alle SYNC®3 met Navigasie stelsels wat in Suid-Afrika verkoop word, het toegang tot padkaarte van meer as 20 lande, insluitend Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Ghana, Ivoor Kus, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritanië, Mauritius, Mozambique, Namibië, Nigerië, Rwanda, Senegal, Suid-Afrika, Swaziland, Tanzanië, Togo, Uganda, Zambië en Zimbabwe. Meer as 3.6-miljoen kilometers pad en 869 000 plekke van belang word aangedui.

Veldryvermoë is ook verder opgegradeer met die fabriek-geïnstalleerde agterste differensiaal-slot wat nou ingesluit word as standaardtoerusting op die Everest 4×2 modelle sowel as die Ranger XL, XLS, XLT en Wildtrack modelle. Die elektronies geaktiveerde differensiaal-slot verseker dat agterwiel-traksie gemaksimaliseer word wanneer ongelyke terrein aangepak word.

Parkeer en tru-rit aksies is nou selfs makliker met die Ranger XLS modelle danksy die insluiting van ’n tru-kamera en afstand-sensors terwyl ’n addisionele veiligheidsmaatreël in die vorm van ’n spaarwielslot ook nou ’n fabrieksgemonteerde standaard is.

In lyn met sy posisie as ’n veilige en praktiese familie voertuig, word ISOFIX kindersitplek-monteringspunte nou vir die buitenste middelry sitplekke op alle Everest modelle voorsien.

Skakel nou Thabazimbi Ford by 014- 777 1593 om vir ‘n toetsrit te bespreek of besoek hulle by Warmbadweg Thabazimbi.