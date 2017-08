Kumba sorg vir oplewing in mark

Die Globale optimisme in ekonomiese groei is besig om ook plaaslik momentum te kry, hoofsaaklik, veral in mynaandele wat die beste vertoning sedert Oktober 2015 gelewer het.

Die FTSE/JSE Afrika alle aandele gedeelde indeks het met 0,9 persent gestyg tot 55 366,74. Die mynmaatskappye wat die meeste groei getoon het was Kumba Iron Ore Ltd, African Rainbow Minerals Ltd, Glencore Plc en Anglo American Plc.

Bloomberg berig dat Kumba Iron Ore 5.2 persent, Anglo American 3.6 persent, African Rainbow 3.3 persent en Glencore advanced 3.2 persent teen Dinsdag 10:45, gestyg het.

Die verslappende ekonomie het Suid-Afrikaanse aandele teruggehou deurdat dit in ‘n tweede resessie in bykans ‘n dekade weggesink het as gevolg van die geweldige druk op die mark as gevolg van die negatiwiteit wat die hele ekonomie beïnvloed het.

Vir die toekoms kan daar maar net gehoop word dat die effek van die resessie teen die tweede helfte van 2018 uitgewis sal wees met hoër markpryse, laer rentekoerse en hopelik ‘n nuwe president, sodat Suid-Afrika ook kan deel in hierdie globale groei.