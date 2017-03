Malaria eis Jong Beroepsjagter van Northam

Johann Lambrechts (21), ’n beroepsjagter van Northam, wat in die hoësorgeenheid van die Life Peglerae-hospitaal in Rustenburg vir malaria behandel is, is vroeg Woensdagoggend 15 Maart oorlede.



Johan is eers na die Thabazimbi-hospitaal geneem, maar ’n dag later na die Peglerae-hospitaal se hoësorgeenheid in Rustenburg oorgeplaas. Johann was aan ’n asemhalingsmasjien gekoppel en het nierdialisebehandeling ontvang, omdat sy longe en niere nie meer behoorlik gefunksioneer het nie.

Hy is sedert 28 Februarie in dié hospitaal behandel nadat sy werkgewer hom die vorige dag bewusteloos in sy woonplek aangetref het. Hy het in die vorige week verkouesimptome gehad.

Sy ma Engela, het voor Johann se finale terugslag gesê dit gaan beter met hom. Volgens ‘n vriendin van die gesin, Joey Nortjé, was sy oë met tye oop en het hy gereageer wanneer hulle met hom gepraat het. “Hy was egter onder verdowing omdat die pype hom baie gepla het.”

Volgens Netwerk24 is Johann se ouers, Johan en Engela, vroeg Woensdagoggend deur die hospitaal ontbied, toe hy blykbaar inwendige begin bloei en sy organe ingegee het.

Johann het op ’n wildplaas naby Northam in Limpopo, gewoon en werk. Malaria kom nie normaalweg daar voor nie en hy was ook nie onlangs in ’n malariagebied nie.

Begrafnis reëlings is nog nie getref nie. Hy word oorleef deur sy ouers en ’n jonger broer, Stefan.

Dr Lucille Blumberg van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes (Nios), sê dis ongewoon dat malaria in gebiede voorkom waar dit nie endemies is nie, maar daar is elke jaar ’n paar gevalle.

Sogenaamde “reistas”- of “lughawe”-malaria kom voor wanneer malariamuskiete in voertuie, bagasie of op motorbande “saamreis” van malariagebiede. “Hierdie muskiete oorleef selde,” sê Blumberg. “Wanneer hulle dit tog maak, kan daar geïsoleerde gevalle van malaria net by die plek wees waar hulle aangekom het.”

“Mense sterf daaraan as die siekte te laat, of glad nie by hulle gediagnoseer word nie.”

Blumberg waarsku die publiek en dokters om bedag te wees op die moontlikheid van malaria, al was die persoon nie in ’n malariagebied nie. Hardnekkige griep- en verkouesimptome, ’n hoë koors en gelerige gelaatskleur kan op malaria dui, sê Blumberg.

“Gebruik muskietafweermiddels as jy na malariagebiede reis en gebruik verkieslik ook medikasie daarteen. Dis nie waar dat medikasie die diagnose van malaria bemoeilik nie,” het Blumberg gesê.

Die afgelope twee weke is 46 gevalle van malaria in die Waterbergstreek van Limpopo, waar dié siekte nie endemies is nie, aangemeld.

Limpopo se departement van gesondheid het dié syfer bekend gemaak nadat twee vroue van Pretoria en een van Swartruggens in Noordwes, wat nie kort tevore in malaria-gebiede was nie, die siekte opgedoen en gesterf het.

Derick Kganyago, woordvoerder van die departement van gesondheid in Limpopo, sê amptenare gaan gif langs die Palalarivier spuit nadat entomoloë ’n behoorlike ondersoek gedoen het na plekke waar muskiete kan uitbroei. Opsporingspanne soek na malariamuskiete in die Waterbergstreek. “Alle gesondheidsowerhede in Limpopo is gereed om die toename in malaria te hanteer,” sê hy.

Mense in die streke naby Lephalale (Ellisras), Thabazimbi, Northam, Seleka, Bela-Bela (Warmbad) en Tom Burke, is vir malaria behandel.

Kganyago sê dit is nie heeltemal ongewoon dat malaria in die Waterbergstreek uitbreek nie. “Die onlangse swaar reën, uiters hoë temperature en humiditeit in die gebied dra tot gunstige toestande vir malariamuskiete by.”

Hy sê ’n bydraende faktor is ’n toename in immigrante van buurlande soos Botswana, Zimbabwe en Mosambiek. “Muskiete wat malaria dra, kan in immigrante se bagasie of voertuie skuil en so die land ingebring word.

”Malaria is wel endemies in die noorde (Vhembe-distrik) en oostelike dele (Mopani-distrik) van Limpopo. Die departement spuit die gifstof DDT in dié streke om malariamuskiete dood te maak.