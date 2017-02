Herfskommandowurm-plaag – vinnige optrede nodig

Die Thabazimbi Distriks Landbou Unie (DLU) berig dat boere steeds by hulle gevalle aanmeld aangaande die Herfskommandowurm-plaag wat hulle oeste besmet. Hierdie plaag, wat oorspronklik eers in Limpopo en die Noordweste aangemeld is, strek reeds landwyd.

PenOrent Nuus het berig dat die DA woordvoerder, Annette Steyn, in ’n verklaring sê dat sy ’n dringende beroep op die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Des van Rooyen, gaan doen om die plaag tot ’n ramp te verklaar.

Sy sê dit sal help dat geld beskikbaar gestel word om graanboere te help om die plaag onder beheer te bring.

Volgens Sandra Jacobs van die Thabazimbi DLU is daar verskeie gif-verspreiders wat nou vorendag kom om te sê dat hulle oor die regte gif, wat die plaag kan bestry, beskik. Daar is ongelukkig teenstrydighede hieraan verbonde deurdat elkeen blykbaar ‘n ander voorwaarde aan hul spesifieke resultaat koppel.

So beweer een verskaffer byvoorbeeld dat dit nie saam met ‘n kleefmiddel gebruik moet word nie, want die reën help dat die gif by die larwe, wat diep onder die plante inkruip, uitkom. Ander sê ‘n kleefmiddel moet gebruik word.

Indoxacarb beskikbaar by DuPont en Villa Crop Protection, is een gifstof wat getoets en blykbaar suksesvol gebruik is. Dit is egter belangrik dat die gifstowwe slegs effektief is indien dit die larwe vernietig voordat dit tussen die blaai vestig waar die wurm dan uitbroei.

Vir meer inligting aangaande die spesifieke gifstowwe beskikbaar, kontak jou naaste DLU kantoor.

Thabazimbi DLU het ‘n kontaklys na al hul lede versend met kontaknommer en ook ‘n e-pos adres en vorm wat voltooi moet word om enige besmetting by die Departement van Landbou Thabazimbi aan te meld.

Hierdie vorms kan direk per e-pos aan Rossy by die rossymothiba@gmail.com gestuur word, vanwaar dit verder geprosesseer sal word.

Vir meer inligting en vorms skakel Sandra Jacobs by Thabazimbi DLU tel 084 440 5451 of e-pos aan thabadlu@gmail.com.