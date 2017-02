Mielieboere in Thabazimbi distrik word bedreig

Reuters berig dat Thabazimbi boere ook kennis moet neem dat die Suid-Afrikaanse Landbou Ministerie besig is om insekdoder te registreer vir gebruik teen die nuwe plaag wat die Suid-Afrikaanse mielieproduksie bedreig.

Amptelike bevestiging word ingewag dat hierdie plaag in die vorm van die herfs-kommandowurm wat sedert Desember groot skade aan oeste in Zambië, Zimbabwe en onlangs ook Malawi aanrig, verwant is aan die plaaslike gebruiklike Afrika-kommandowurm. Dit is oorspronklik vir groot verliese in Suid-Amerika verantwoordelik, maar is in 2016 die eerste keer in Wes- en Sentraal-Afrika opgemerk.

Lande waar bevestigde gevalle van hierdie plaag voorkom, staar uitvoer verbod op graan produkte in die gesig aangesien kommandowurms as ‘n kwarantyn-pes geklassifiseer word. Hierdie pes, wat ‘n voorliefde vir mielies, die stapelvoedsel het, kan uitgebreide skade aan oeste veroorsaak.

In die Thabazimbi distrik is die plaag reeds in die Holfontein-distrik naby Dwaalboom opgemerk. Met die baie reën wat die afgelope paar weke in die gebied geval het, kan boere nie in die lande kom om daarteen te spuit nie. Volgens gerugte is daar boere wat hulle hele mielie-oes tot teen die grond afgesny het om te verhoed dat dit verder versprei en groot skade aanrig.

Mnr Jan Hendrik Venter van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, sê hulle het nog net foto’s gesien van wat vermoedelik herfs-kommandowurms by onder meer Mokopane kan wees, en wag nou vir wetenskaplike bevestiging.

Hy doen ’n beroep op boere om hom dadelik by 072 348 8431 of 012 319 6384 te skakel indien enige verdagte wurms op hul plase of in hul lande opgemerk word. Die Landbounavorsingsraad se biosistematiek-afdeling by die Instituut vir Plantbeskerming op Roodeplaat sal amptelik bevestig of die wurm wel die herfs-kommandowurm is.

Die departement staan ook reg om boere te help om die mees doeltreffende en omgewingvriendelike beheerplan uit te werk, sê Venter. Hy voeg by dat dit reeds lyk asof die herfs-kommandowurm teen piretroïed-beheermiddels weerstandig mag wees.

Dr Gerhard Verdoorn, plaagbestrydingspesialis en direkteur van die Griffon-gifinligtingsentrum, sê hy het oor die naweek ook berigte van wat moontlik herfs-kommandowurms kan wees, uit die Vrystaat ontvang.

Hy kan by 082 446 8946 of nesher@tiscali.co.za bereik word.