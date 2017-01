‘n Sukkelende Suid-Afrika onder die top-10 wêreld-risiko’s

Deur Matthew le Cordeur

Volgens ‘n verslag wat Dinsdag 3 Januarie in Times magazine gepubliseer is, tel Suid-Afrika onder die top-10 risiko’s vir die wêreld vir 2017 onder die opskrif “struggling South Africa”.

“Die hoogs onpopulêre President Jacob Zuma, omring deur vermeende korrupsie aanklagte, is bang om die mag na iemand wat hy nie vertrou nie oor te plaas”, aldus die verslag van die Amerikaanse politieke-wetenskapkenner, Ian Bremmer.

“Die binnegeveg oor ‘n opvolger het tot gevolg dat alle noodsaaklike momentum vir ekonomiese hervorming in die land en Suid-Afrika se vermoë om leierskap te bied om konflikte in naburige lande te stabiliseer, beperk word.”

Die land se Bruto Binnelandse Produk weerspieël ‘n kommerwekkende 0,5% groei in 2016, ver onder die 5% groei soos vereis in die Nasionale Ontwikkelings Plan om 11 miljoen werksgeleenthede teen 2030 te skep.

Die gebrek aan groei gaan geen bydrae lewer om die groeiende werkloosheidsyfers, wat sosiale onstabiliteit en die groeiende gaping tussen ongelykhede verder aanjaag, te stuit nie. Werkloosheidsyfers het ‘n dertien jaar hoogtepunt gedurende November 2016, met 27,1% groei gedurende die derde kwartaal van 2016, bereik.

Dit sal sake vir Suid-Afrika net versleg met die moontlikheid van dompeling tot rommelstatus wat gedurende 2017 bewaarheid kan word met waarskuwings van “politieke geraas” sodra die graderings agentskappe Standard & Poors, Moody’s en Finch die land se status verder af gradeer waar dit geen buitelandse beleggers sal lok nie, waarsku ontleders.

Hierdie “geraas” fokus op Zuma, wat steeds 783 klagtes van bedrog, afpersing en korrupsie in die gesig staar.

Zuma het ‘n beroep deur die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee om uit te tree vanweë sy verhouding met die Gupta familie wat al hoe meer na vore tree, oorleef. Sy termyn as ANC President eindig in 2017 en as staatspresident in 2019.

Sakeleiers sal al hoe meer van Minister Pravin Gordhan as Minister van Finansies verwag om besteding hok te slaan en maniere te vind om die graderings agentskappe te oortuig dat Suid-Afrika steeds oop is vir beleggers om hul geld hier te belê.

Daarby betree suid-Afrika ook ‘n jaar waar die 9,6GW kernkragsentrales ooreenkoms die verhoog gaan deel met die ANC opvolgingstryd.

Indien Gordhan en die Nasionale Tesourie daarin slaag om die kernkrag ooreenkoms te blokkeer, staar hy dieselfde lot as Nhlanhla Nene, wat in Desember 2015 as minister van finansies summier afgedank is, in die gesig. Dit sal beslis die markte onrustig maak, veral indien sy opvolger hierdie graderings-onvriendelike ooreenkoms deurvoer.

“Geen debat is nodig dat vanjaar onthou sal word as een van die meeste gebeurlikhede in die 22-jaar-oue demokrasie nie.”

Die rand eenheid staar ook ‘n rowwe rit in die gesig wat verder deur die Time se ander top 10 risiko’s geaffekteer sal word. – News24

Bron: http://www.fin24.com/Economy/sa-one-of-top-10-risks-to-the-world-in-2017-time-20170104