Plaasjapie Restaurant: Kuier-Sondag in pyplyn vir 2022

William Blackrose se lekker en onverwagte “kuier” by Plaasjapie Restaurant op Sondag 5 Desember, was die eerste stap om plaaslik ’n venue met ’n lekker kuier atmosfeer saam met ’n bekende kunstenaar te skep.

Geen toegangsgeld is gehef nie en kuiermense kon gebruik maak van een van Plaasjapie Restaurant se voortreflike braai-special van die dag.

So tussendeur die kuiery saam met Blackrose het hy van sy bekende en meer rustige “lekker-luister” musiek gespeel. Op hierdie manier was daar tonne tyd om gesellig saam met vriende en die kunstenaar te kuier.

Volgens Marily van Plaasjapie gaan dit net afhang van die behoefte en hoeveel mense hierop gaan reageer om dit ’n werklikheid te maak.

Oujaarsdagaand, Vrydag 31 Desember, kry mense weereens die geleentheid om sonder enige toegangsgelde betaalbaar, lekker saam met Johan Loots te kom kuier en gebruik te maak van die skaap op die spit buffet-ete wat ook op die spyskaart beskikbaar gaan wees.

Hou gerus Kwêvoël dop vir die Plaasjapie Oujaarsdag advertensie.

Johan is welbekend plaaslik nadat hy reeds voorheen by Plaasjapie tydens ’n fondsinsamelingsgeleentheid opgetree het. Johan tree gereeld op in die Potchefstroom omgewing waar hy woon, en is ook bekend vir sy ‘Country’ en boeremusiek aanslag wat vir lekker dansmusiek sorg om die oujaar mee af te sluit.

Plaasjapie Restaurant en kroeg gaan tydens Kersfees gesluit wees vanaf Vrydag 24 Desember (oop 10:00 tot 15:00) en verder Kersdag 25 Desember tot 27 Desember.

Ander dae kan daar heerlik gekuier word vanaf 10:00 en kan die gesin lekker saam met vriende kuier terwyl die kleingoed na hartelus op die springkasteel baljaar.

Met die “Groter Plaasjapie’ is daar nou baie meer tafels buite beskikbaar wat plek maak vir lekker kuier saam met vriende en jou hele gesin.







Tydens kunstenaaroptredes is die buitegroeg ‘n welkome toevoeging.

Die plaashek is toe om die bokkies te keer om nie op die verhoog te spring nie (tydens Dirk van der Westhuizen se optrede)

Nuwejaarsdag, Saterdag 1 Januarie 2022, sal die restaurant en kroeg oop wees en inplaas daarvan om jouself by die huis in te hok, maak gerus ’n draai by Plaasjapie en kuier so die nuwe jaar binne.