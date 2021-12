Elandskuil-laagwaterbrug weggespoel en gevaarlik

Die Elandskuil-laagwaterbrug buite Thabazimbi is weggespoel en totaal ontoeganklik vir voertuie en voetgangers.

Kwêvoël het reeds op 19 November 2020 berig dat die Elandskuil-laagwaterbrug oor die Krokodilrivier, wat toegang aan inwoners en oewerboere oos en wes van die Krokodilrivier tussen Thabazimbi en Koedoeskop verleen, gesluit is nadat die rivier sy tol geëis het en ’n groot deel van die anker-gedeelte van die brug aan die een oewer inmekaar gesak het.

Thabazimbi Krisisbeheer het die afgelope week weereens ’n waarskuwing aan motoriste en voetgangers gerig om glad nie die brug te probeer gebruik nie. Dit volg nadat hulle onlangs vir ’n tweede keer uitgeroep is om bystand te verleen met ’n voertuig wat ’n naelskraap ondervinding gehad het en byna in die Krokodilrivier beland het.

Die waarskuwings wat in die pad geplaas is om motoriste en voetgangers te waarsku dat die pad gesluit is vir alle verkeer is aan beide kante verwyder, vermoedelik deur mense wat dit vir skroot wou verruil.

Die hoof van Thabazimbi Munisipaliteit se Rampbestuur, Gerrie Visagie, het destyds in ’n gesprek aan Kwêvoël genoem dat die Elandskuil-laagwaterbrug gedurende die vorige groot vloed heelwat skade opgedoen het met die wegkalwing van die fondasies van die stutpilare.

Een helfte van die brug het intussen as gevolg van hierdie skade heeltemal meegegee en in plaas van ’n beskadigde brug is daar nou net ’n sterk stroom water wat reeds ’n gedeelte van die pad ook weggekalwe het en ’n regaf wal veroorsaak. ’n Baie gevaarlike situasie wat noodlottige gevolge kan hê indien die pad onwetend aangepak word. (Onlangse foto’s: Thabazimbi Crisis Control Centre)

Enige motoris of voetganger wat onverhoeds hierop afkom kan maklik in die moeilikheid beland,

Die gedeelte van die laagwaterbrug wat weggespoel is kan duidelik aan die oorkant gesien word asook die rivier se wal wat weggekalwe is en ‘n deel van die pad ingesluk het.

‘n Foto wat meer as ‘n jaar gelede geneem is wys hoe die fondasies en stutte weggekalwe is wat veroorsak het dat die ryvlak ingesak het.

Die rivier vloei tans redelik sterk en indien ‘n voetganger of motoris met sy voertuig in die stroom vasgevang word kan dit ‘n noodlottige gevolg hê. Aan die oorkant kan gesien word hoe ‘n voertuig maklik in die rivier kan beland met die pad wat weggekalwe is.

Volgens Visagie het die Thabazimbi Munisipaliteit, destyds toe die eerste skade aan die fondasies en ryvlak opgemerk is, by die Waterberg Streeksmunisipaliteit, onder wie se jurisdiksie die betrokke brug val, aansoek gedoen vir dringende onderhoudswerk aan die brug om dit vir verkeer te beveilig.

Hiervan het niks gekom nie aangesien die fondse wat hiervoor begroot is blykbaar in die stelsel opgesluk is.

Inwoners in die omgewing van die brug moet al hul kennisse wat voorheen dalk Elandskuil as ’n kortpad na hul bestemming wil gebruik en lank gelede in die omgewing was, op die gevaar hiervan wys en aansê om nie die pad enigsins te gebruik nie.

Intussen word die hoop uitgespreek dat die betrokke departement wat hiervoor verantwoordelik is, die nodige voorsorg gaan tref en waarskuwingsborde oprig om duidelik aan te dui dat die pad gesluit is en die brug weggespoel het.