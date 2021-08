Eskom bevestig ontploffing by Medupi

Eskom het etlike ure nadat die ontploffing by die Medupi kragsentrale in Lephalale plaasgevind het bevestig dat daar wel Sondagnag ’n ontploffing by eenheid 4 by die kragsentrale plaasgevind het.

Die ontploffing het gebeur terwyl onderhoudwerk op die eenheid gedoen is waartydens waterstof gebruik is. Eskom het gesê dat geen werkers in die ontploffing beseer is nie, maar dat sewe werknemers vir skok behandel is.

Ondersoek deur kundiges en ingenieurs word gedoem om vas te stel wat verkeer gegaan het.

Die verklaring het afgesluit deur te noem dat voorbereidings om eenheid 5 weer aanlyn te bring onderweg is nadat die eenheid met die ontploffing outomaties ontkoppel het.

In Thabazimbi het ’n WhatsApp die ronde gedoen dat ’n onbevestigde aardbewing van 3,8 grootte Sondagnag omstreeks 23:00 in Lephalale aangeteken is en dat dit blykbaar ’n ontploffing by Medupi kargstasie was waar ’n turbine ontplof het.

By Kwêvoël het die redakteur se hond skielik omstreeks dieselfde tyd wakker geskrik en haar kop opgeruk terwyl sy stip in ’n noordelike rigting gekyk het. ’n Geluid soos ’n trein wat in die verte ry was vir ’n rukkie effens hoorbaar. Geen ander geluid wat haar kon laat wakker skrik het, was vooraf hoorbaar nie.

Skaars ’n week gelede het Eskom aangekondig dat konstruksie aan die Medupi kragsentrale na 14 jaar nou afgehandel is nadat dit reeds in 2013 aanlyn sou gaan. Die uiteindelike koste verbonde aan die oprigting van Medupi het op R135 miljard te staan gekom, etlike miljarde meer as wat die oorspronklike begroting toegelaat het.

Medupi sou ’n groot rol speel om die land se ligte te laat bly brand in Eskom se jarelange stryd om betroubare en voldoende krag aan die netwerk te voorsien.

Die grootste redes hoekom hulle nie daarin kan slaag nie kan toegeskryf word aan korrupsie, wanbestuur en swak instandhouding by die verouderde bestaande kragstasies.

Volgens die Eskom woordvoerder, Sikonathi Mantshantsha, het Medupi ’n lewensspan van 50 jaar en dat die belegging in hierdie kragsentrale sal verseker dat toekomstige generasies in Suid-Afrika diens sal ontvang en die ekonomie vir ten minste die volgende halfeeu bevoordeel sal word.

Explosion at Medupi Read More