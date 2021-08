Oud HFM Adjunkhoof oorlede

Daan Lotheringen, Adjunkhoof van Hoërskool Frikkie Meyer tot en met sy aftrede uit die onderwys in 1992, is Woensdag 4 Augustus 2021, tuis weens hartversaking oorlede.

Daan en sy eggenote Shirley, wat hom op 14 September 2020 ontval het, het hulle stempel op die Thabazimbi gemeenskap gelaat en sal lank onthou word as ’n egpaar wat positief in die gemeenskap betrokke was.

Daan is op 26 Mei 1935 gebore en het as jong onderwyser sy onderwysloopbaan by Transvalia Hoërskool in Vanderbijlpark as Duits onderwyser begin. Hy en Shirley is op 9 Januarie 1960 op Lichtenburg getroud en uit die huwelik is vier kinders gebore, naamlik Durette, Cobus, Francois en Hanneli.

Vanaf 1969 tot 1984 was Daan as Afrikaans onderwyser asook Vise-hoof verbonde by Hoërskool Rustenburg en het in 1984 na Thabazimbi verhuis toe Daan ’n onderwyspos by Hoërskool Frikkie Meyer aanvaar het.

As student aan die Pretoriase Onderwys Kollege was hy ’n kranige rugbyspeler en hy het sy geliefde rugby verder uitgeleef as afrigter van die eerste rugbyspanne van Hoërskool Rustenburg en daarna Hoërskool Frikkie Meyer. Hy het ook vir etlike jare as Voorsitter van die Wes-Transvaal Skole Rugby Unie gedien.







Daan en Shirley saam met hulle vier kinders.

Op Thabazimbi by Hoërskool Frikkie Meyer was hy Afrikaans onderwyser en het die pos van Adjunkhoof beklee tot en met sy aftrede uit die onderwys in 1992.

Na sy aftrede het Daan hom toegespits op sy grasdakbesigheid en hy het die besigheid verder uitgebrei, ook na lodges en lapas by talle wildsplase in die omgewing.

Op sy gelukkigste – Besig om ‘n potjie te bou in die boma.

Een van Daan se grasdakke in wording.

Beide Daan en Shirley het hegte vriendskappe op die gholfbane gesmee en hulle was bekende gesigte by Thabazimbi Gholfklub waar beide van hulle jare lange lede was.

Een van Daan se sterk eienskappe was dan ook sy weldeurdagte toesprake wat hy tydens funksie gelewer het. Sy raad aan jongmense was: ‘Werk, werk, werk.’ ‘Wanneer iets die moeite werd is om te doen, is dit die moeite werd dat jy dit goed doen. Elke mens is die argitek van sy eie lot – Dit maak nie saak hoe lank jy lewe nie, maar hoe jy lewe.’

Daan en Shirley was tot 2015 in Thabazimbi woonagtig en het daarna by hulle dogter Hanneli in Pretoria gaan bly toe Shirley se gesondheid verswak het.

Sy kinders is dit eens dat hulle sy wilskrag en inspirasie geweldig mis. ‘Hy het ‘’n vol en goeie lewe gehad en ons vertrou dat hy nou op ’n rustiger plek is saam met Shirley.’

Daan word oorleef deur sy vier kinders, nege kleinkinders en een agterkleinkind.

‘n Gedenkdiens word Woensdag 11 Augustus om 11:00 in die NG Kerk Stellastraat, Waterkloof Pretoria gehou.