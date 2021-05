HFM se Top-10 Akademiese presteerders – 1e Kwartaal

Hoërskool Frikkie Meyer het die Top-10 Akademiese presteerders vir die Eerste Kwartaal vir 2021 aangewys.

Die name is in prestasie-volgorde en in geen logiese volgorde op die foto nie.

Top-10 Akademiese Presteerders: Graad 12

Mari Theunissen (94,65%), Mariska Coetzee (93,10%), Quinelle Blaauw (87,67%), Robyn le Roux (86,36%), Tanya Riekert (84,62%), Janco van der Byl (84,43), Charné van den Berg (82,95%), Adri van Reenen (82,89%), Gizelle Roach (82,18%), Twana Nel (82,01%) en Kgangelo Dube (Eng 81,93%).

Top-10 Akademiese Presteerders Graad 11

SJ van der Linde (89,00%), Magdelyn van Heerden (88,68%), Cara Pieterse (88,41%), Jan Gunter Marais (87,63%), Ameij Broekhuizen (86,98%), Sabrina Teixeira Ferreira (86,10%), Tommy Swanepoel (81,39%), Zoey Joubert (79.00%). HJ Janse van Rensburg (78,96%) en Sheryl Mabusela (Eng 77,60%).

Top-10 Akademiese Presteerders Graad 10

Ané Viljoen (94,83%), Izandri Joubert (94,29%), Mieké Smit (89,68%), Juané van Deventer (85,77%), Michele Jansen van Vuuren (85,50%), Amber James (83,53%), Elodie van Emmenis (81,38%), Leili Steenkamp (80,89%), Annelize Slabbert (80,69%) en Kamogelo Makhalemele (80,67%).

Top-10 Akademiese Presteerders Graad 9

Carla Coetzee (89,35%), Kara Kotzé (88,68%), Qizelle Kruger (88,62%), Niché Rohrs (88,45%), Dino Fernandes (88,05%), Elizca Lamprecht (87,38%), Christelle van Dyk (86,62%), Echard de Klerk (86,61%), Reatlegile Mkhabela (86,44%) en Johan Briel (85,28%).

Top-10 Akademiese presteerders Graad 8

Ami White (88,82%), Lucrezia Swarts (88,32%), Jana Coetzee (87,98%), Angelique Coetzee (85,72%), Jarianca du Plessis (85,59%), Elri Geldenhuys (85,05%), Andre Kieck (84,79%), Stefan Mulder (84, 53%), Shawn Kleynhans (84,16%), Marlise Labuschagne (82,78%) en Dimpho Tsilo (Eng 81,52%).