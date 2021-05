Lewendige Vermaak skop af by Khaya Kwa

Meimaand se vermaak by Khaya Kwa Restaurant en kroeg net buite Thabazimbi het Saterdagaand 1 Mei met die gewilde Afrikaanse Country sanger, Ray Dylan, afgeskop.

Dylan se buitelug optrede is goed ondersteun en dit was duidelik dat mense, oud en jonk, uitgehonger is vir lewendige vermaak deur hul gunsteling kunstenaars.

Die verhoog was in die veld oorkant die oop kuiergedeelte opgestel met genoeg spasie voor die verhoog vir die wat die koue weg wou dans.

Nog ’n kunstenaar wat deel uitmaak van die Meimaand program by Khaya Kwa is Doringdraad, bekend vir sy grappe op Facebook, wat op 26 Mei om 18:30 die gehoor sal kry om lekker saam te lag. Lag is tog so nodig in hierdie tyd wat ons nog onder die donker wolk van die Covid pandemie moet beweeg (Sien plakaat onder).

Maak seker en bespreek nou jou plek by 078 794 5896.

Kom vroeg genoeg en geniet een van die spesiale disse op die spyskaart.