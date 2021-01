Slangbyt: Volgende stap – Operasie aan hand en arm

Elné Erasmus (21) van Thabazimbi wat op Maandag 11 Januarie in haar ouerhuis op ’n plaas net buite Thabazimbi deur ’n Mosambiek spoegkobra gebyt is, is verlede week in die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria opgeneem waar ’n operasie op haar erg beseerde regterhand 11 uur Dinsdagaand, 19 Januarie, uitgevoer is.

Volgens haar ma, Elna, het hulle Woensdagoggend kontak met die saalsuster gehad wat gesê het dat die operasie goed afgeloop het en dat Elné positief is daar waar sy langs die bed sit wat hulle besig is om op te maak. Intussen het Elné ook ’n stemboodskap aan haar ouers gestuur waarin sy meer oor die operasie self vertel het.

Elna het vertel hoe frustrerend dit was om geen kontak te hê aangesien hulle Dinsdagaand geen sein gehad het nie. “Vanoggend (Woensdagoggend) moes ek ’n hele ent van die huis af wegbeweeg om enigsins ’n sein te kry om navraag te kon doen oor Elné se toestand,” het Elna aan Kwêvoël genoem.

Die wond aan Elné se hand waar die Mosambiek spoegkobra haar gebyt het. Gedurende die operasie is die aangetaste swart gedeelte vel verwyder.

Elné was Maandag 11 Januarie besig om te pak nadat sy ’n werkaanbod in Pretoria ontvang het. Sy was besig om klere uit haar hangkas te haal toe sy deur die slang, wat tussen die klere was, aan die hand gebyt is.

Die wond was besonder diep en nadat sy aanvanklik goed op die teenmiddel gereageer het, het haar hand en arm geweldig begin swel, sodanig dat sy alle gevoel in haar vingers verloor het en ook nie haar vingers kon beweeg nie.

Dokter Andries Buys wat haar behandel het, het ’n slangbytkenner genader wat addisionele mediese behandeling voorgeskryf het. Elné het aanvanklik goed op die behandeling gereageer en die swelsel het gesak. Gevoel het in ’n mate weer na haar vingers teruggekeer maar het haar toestand was steeds erg.

As gevolg van die diep wond het haar hand erge weefselskade opgedoen. Nadat haar ouers uitgevind het dat daar ’n uitstekende navorsingseenheid oor slangbyte by die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria is, het hulle besluit dat dit beter sou wees dat sy daar verder gespesialiseerde behandeling ontvang. Reëlings is getref en haar broer Wynand het met haar Pretoria toe deurgejaag.

Elné in die Steve Biko Hospitaal in Pretoria waar sy hiperbariese suurstofbehandeling ontvang om die effek van die slanggif vinniger te laat uitwerk.

Maandag 18 Januarie het hulle besluit om vir eers nie te opereer nie, maar eers hiperbariese suurstofbehandeling toe te dien, waar suiwer suurstof onder hoë druk deur die vel ingepers word. Op hierdie manier word die werking van oorblywende slanggif bespoedig en die aangetaste weefsel vinniger afsterf. Na die eerste sessie in die suurstoftenk is besluit dat sy Dinsdag nog ’n twee uur-lange behandeling met die suurstof moet ondergaan voordat hulle sou opereer.

Tydens die operasie is die dooie weefsel tussen die been en spier-weefsel uit die wond, wat nou vanaf haar gewrig tot by haar elmboog strek, verwyder. Die wond word vir 48 uur oop gelos voordat die volgende operasie gedoen word om verdere dooie weefsel te verwyder. Die proses sal herhaal word totdat die wond heeltemal skoon is waarna daar met die oorplantingsprosesse begin kan word.

Elna is Dinsdagoggend deur na Pretoria om naby Elné te wees. Sy het toe telefonies aan Kwêvoël gesê dat dit ’n lang proses gaan wees maar beslis ’n vinniger en beter pad tot herstel. Johan en Elna bedank dan ook almal vir die wonderlike ondersteuning en gebede. Elna moes toe onverrigte sake weer na Thabazimbi terugkeer aangesien geen besoekers weens die tweede vlaag Covid-19 ongevalle toegelaat word nie.

Medies kostes hoop daagliks op en ’n beroep word op die gemeenskap gedoen om te help verseker dat Elné volkome herstel deur steeds bydraes te maak om al die mediese kostes te dek. Haar ouers bedank almal uit die diepte van hul harte wat hulle reeds so goed ondersteun het met bydraes.

Elné, wat werkloos is, se ouers, Johan en Elna Erasmus, beskik nie oor ’n mediese fonds nie aangesien Johan sy werk en sy besigheid in Thabazimbi verloor het as gevolg van die erge inperking beperkings waaronder Suid-Afrika reeds vir die afgelope 10 maande gebukkend gaan. As gevolg van die feit dat hulle geen inkomste meer gehad het nie, het Johan se mediese fonds verval. Johan het nie gaan stilsit nie en het dadelik ingespring om te red wat te redde was deur nou van die plaas af te werk.

Indien u kan help word u versoek om geld by FNB takkode 250655 op die rekening van E Erasmus, rekeningnommer 625 203 71965 in te betaal. Elke sent word opreg waardeer.