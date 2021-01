Vertroue in Chinese entstof geskud

Openbare inentingsveldtog programme wat in Indonisië en Turkye van stapel gestuur is waar miljoene mense na verwagting met die CoronaVac entstof, wat deur die Beijing gebaseerde firma Sinovac vervaardig word ingeënt sal word, gaan voort nieteenstaande kommer wat oor die doeltreffendheid van die entstof wat die afgelope week uitgespreek word.

Verlede week, na die resultate van die laaste proewe met die entstof in Brazilië afgehandel is, is bekend gemaak dat die doeltreffendheid van die entstof slegs 50,38% is, heelwat laer as wat vorige toetse getoon het. Die doeltreffendheid is minimaal beter as die minimum van 50% wat deur die Wêreld gesondheid organisasie (WHO) vasgestel is en baie laer as die 79% wat met groot fanfare vroeër die maand in China aangekondig is.

Die duidelike verskil in uitslag het tot kommer onder sommige wetenskaplikes gelei en ook die vertroue in Chinees vervaardigde entstowwe geskud.

Die toetse in Brazilië het getoon dat CoronaVac heelwat minder doeltreffend is as entstowwe van Pfiser-BioNTec en Moderna, wat ’n doeltreffendheid van ongeveer 95% toon. Rusland beweer dat hulle Sputnik V entstof ’n doeltreffendheid van 91% het terwyl die Verenigde Koninkryk se entstof wat deur die Oxford Universiteit en AstraZeneca ontwikkel is, ’n gemiddelde doeltreffendheid van 70% het.

Sinovac se doeltreffendheid is selfs laer as die van sy grootste Chinese kompetisie, die staatsbeheerde Sinopharm wat reken dat hulle entstof oor ’n doeltreffendheid van 79,34% beskik.

Die Sinovac en Sinopharm entstowwe is gereken as potensieel bekostigbaar en kan ook makliker versprei word. Pfiser-BioNTec en Moderna entstowwe moet verkoel gehou word terwyl dit geberg en vervoer word wat addisionele kostes tot gevolg het.

