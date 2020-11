NASA SpaceX sending: Dragon-kapsule koppel aan ruimtestasie

Die vier ruimtevaarders wat Maandag gelanseer is, het die Internasionale Ruimtestasie veilig bereik.

Die SpaceX Dragon-kapsule is met weinige maneuvers in die perfekte posisie gebring om aan die voorkant van die ruimtelaboratorium te koppel.

Die bevelvoerder van die sending, Mike Hopkins, Shannon Walker, Victor Glover en Soichi Noguchi, het saam geskiedenis gemaak as die eerste span aflos-ruimtevaarders wat gebruik gemaak het van ‘n kommersiële vervoerstelsel, wat gesertifiseer is vir menslike gebruik, om die ruimtevaart vanaf die aarde tot by die ruimtestasie af te lê.

Die bemanning van die sending het by die drie ander ruimtevaarders Kate Rubins, Sergey Ryzhikov en Sergey Kud-Sverchkov. Hiermee word die aantal navorsers tot sewe verhoog wat die mikro-aantrekkingskrag eksperimente verdriedubbel wat in die ruimte, 410km bokant die aarde, uitgevoer kan word.

Die Falcon vuurpyl met die Dragon kapsule wat gebruik is vir die lansering, is ’n diens wat deur die Kaliforniese firma, SpaceX aan Nasa verkoop word. Voorheen moes Nasa self die diens, wat deur die Amerikaanse regering geborg is, verskaf.

SpaceX is kontraktueel verbind to nog vyf soortgelyke sendings.

