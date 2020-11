HFM se hoofleiers ontmasker

Hoërskool Frikkie Meyer op Thabazimbi het tydens die jaarlikse Toekenningsfunksies op 19 Oktober die Hoof- en Onderhoofleiers vir 2021 aangekondig.

Vir die eertse keer in die geskiedenis is die toekenningsfunksie nie in die formele atmosfeer van die skoolsaal aangebied nie, maar in die formele buitelug pawiljoen op die rugbyveld.

Met sport wat weens die Covid-19 inperking nie tot sy reg kon kom nie was dit dan ook ’n waardering daarvoor dat die toekennings wel op die sportvelde gedoen kon word.

Hoof- en Onderhoofleiers van Hoërskool Frikkie Meyer vir 2021



Die Hoof- en Onderhoofleiers (kultuur en sport) is op die foto van links:

Onderhoofleiers-Kultuur: Fanie Swanepoel en Karla Coetzee, Hoofleiers: Choppa du Preez en Mariska Coetzee en Onderhoofleiers-Sport: RF Schoeman en Quinelle Blaauw.