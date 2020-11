Eerbare president sukkel ook met somme

Ontleed mens die statistieke volgens die jongste Covid-19 inligting is dit duidelik dat dit nie net die vorige president is wat met getalle sukkel nie, maar ook ons huidige staatspresident wat deur sy Ramp Bevelsraad aan die neus gelei word.

Regstellende aksie en die sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging is seker die grootste rede hiervoor. Inplaas daarvan om waarde aan getalle toe te sê word waarde toegevoeg volgens die aantal “B’s” en “E’s” in die waardeketting van enige besigheid. Talle swart tenderpreneurs, onder andere Julius Malema, het vinnig geleer om groot getalle, soos miljoene rande op ’n slag op te tel, al het hulle net ’n standard drie kwalifikasie of houtwerk op skool gedop.

Ons president, ’n groot voorstander van die swart ekonomiese bemagtiging-beginsel, val blykbaar in dieselfde kategorie. Dit wys duidelik dat hy nie die super sakeman is waarvoor hy voor sy verkiesing uitgemaak is nie, maar dat swart ekonomiese bemagtiging sekerlik tot sy direkteurskap van verskeie sogenaamde “Wit Bevoorregte” maatskappye asook tot sy status as biljoenêr bygedra het.

President Ramaphosa en sy Covid-19 Bevelsraad, wat so graag die statistieke van lande soos China, Brittanje en die res van Europa slaafs navolg om die Suid-Afrikaanse publiek mee bang te maak en te verarm, is beslis nie bewus van die jongste statistieke wat gebaseer is op die ouderdomme van die mense wat weens Covid-19 gesterf het nie.

Hierdie statistieke wys dat die persentasie Covid-19 sterftes vir mense onder die ouderdom van 70 jaar so klein is as zero komma zero vyf persent (0,05%), wat die persentasie van dié wat die siekte oorleef te staan bring op nege-en-negentig komma nege vyf persent (99,95%). Hierdie syfers word deur dr Jay Bhattacharya, ’n professor verbonde aan die Stanford Universiteit, onderskryf.

Dit het aan die lig gekom tydens ’n onderhoud wat Jackie Cameron, van The Daily Insider by BizNews.com, die afgelope week met hom gevoer het.

Dr Bhattacharya is een van die groot dryfvere van die Great Barrington Declaration wat sterk daarop aandring dat heroorweging aan die streng inperking regulasies verleen moet word met ’n intelligente benadering tot die gevalle waar die meeste sterftes voorkom. Van orals word sy standpunt deur regering se raadgewers en andere afgeskiet, maar steeds bly hy vasbeslote om sy standpunt van Gefokusde Beskerming (Focused Protection) te propageer aangesien “sy gewete hom nie sal toelaat om anders te doen nie”.

Intussen word daar gereken dat ’n verdere 130 miljoen mense wêreldwyd sal sterf weens hongersnood wat juis deur die ekonomiese ontwrigting van erge inperking veroorsaak word.

“Mense word geskandeer vir kanker, entstowwe teen ander voorkombare siektes word nie voorsien nie. Selfdood syfers het dramaties gestyg waar een uit elke vier jongmense in Amerika selfdood ernstig oorweeg het gedurende Julie vanjaar alleen.” Al hierdie feite word deur mediese kundiges uitgewys, het hy gesê.

“Mense kry seer,” sê hy. Hierdie boodskap vind weerklank onder die Suid-Afrikaanse sakeleiers. Die besigheidsorganisasie, B4SA, het die afgelope week ’n dringende versoek to president Ramaphosa gerig om die drang om die inperking beperking weereens strawwer te maak, te onderdruk en Suid-Afrika te red van verdere ekonomiese vernietiging wat uiteindelik tot nog hagliker omstandighede vir die bevolking sal lei.

Professor Salim Abdool Karim, ’n Suid-Afrikaanse epidemoloog en spesialis op die gebied van aansteeklike siektes, en deel van die regering se raadgewers oor Covid-19, het die afgelope week op Ontbyt met Martin Bester, gesê dat daar word te veel na daaglikse statistieke gekyk inplaas daarvan om die statistieke oor langer tye in ag te neem.

Hy het ook genoem dat die bestaande maatreëls is genoegsaam om ’n tweede uitbraak te voorkom, dit moet net beter toegepas word.

