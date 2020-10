Gemeenskapsveiligheid: Werkgroep saamgestel vir Northam-eenheid

’n Werkgroep het die afgelope naweek op Northam byeengekom met die uitsluitlike oogpunt om ’n gemeenskapsveiligheidseenheid vir Northam daar te stel.

Die organiseerder van die werkgroep, Frik Kruger en sy span bestaande uit Willoughby Brits, Koos Moorcroft en Lukas Swart wat hom ’n hierdie interessante poging bygestaan het, is vasbeslote om ’n veiligheidseenheid daar te stel wat tot die veiligheid van die Northam gemeenskap sal bydra.

Tydens dié geleentheid was Generaal Roland de Vries die gasspreker. Generaal De Vries het verskeie bevelsposisies in die SAW beklee onder andere Die SA Leer Kollege asook die Gesamentlike Opleidings Divisie in die nuwe SANDF en sy operasionele ondervinding sluit verskeie militêre operasies in.

Kruger het in gesprek met Kwêvoël genoem dat hulle alles in hul vermoë sal doen om sinvol saam met die polisie, plaaslike landbouorganisasies en relevante belangegroepe te werk.

Frik Kruger, links, bekyk saam met Braam Venter die voorlopige kaart wat opgetrek is waarop die verskeie sektore wat geïdentifiseer is in die Northam omgewing aangedui is.

“Dit was asemrowend om die entoesiasme en wisselwerking van die werkgroep te ervaar. Eenheid van poging, wettige optrede, integrasie van vermoëns en samewerking met alle belangstellendes is wagwoorde wat die gesamentlike stryd teen misdaad-terreur onderskraag,” het Kruger bygevoeg.

Van links; Koos Moorcroft, Frik Kruger (organiseerder), Willoughby Brits (deel van Genl de Vries se span), Roelof Lourens (DA-Raadslid Polokwane) en Genl Roland de Vries, tydens die werksessie.

Kruger het verder genoem dat die gemeenskap van Northam besef dat ons verby die handhawing van gewone veiligheid in Suid-Afrika is en dat ons die drumpel van oorlewing reeds lankal betree het. Vrywillige stelsels vir gemeenskapsveiligheid soos dit wat nou vir Northam beplan word, floreer in die aanwesigheid van positiewe leierskap en bestuur om dit in samewerking met die effektiewe administratiewe- en operasionele-personeel tot uitvoering te bring.

Daar sal grootliks op die vrywillige toetrede deur individue en keuse van leiers deur lede van die gemeenskappe staatgemaak word.

Generaal Roland de Vries, gasspreker wat reeds gemeenskapsveiligheid-projekte regoor die land bedryf, dui hoë risikogebiede op die kaart aan.

Lukas Swart, ’n kriptoloog wat reeds deel van die span vorm om inligting wat ontvang word van moontlike moeilik plekke waar probleme verwag kan word te ontleed, besig om aan die gehoor meer te vertel van tekens of merke waarvoor hulle moet oplet wat op ’n aanval kan dui.

Van die aanwesiges wat die werksessie bygewoon het saam met Frik Kruger (organiseerder) staande agter.

Van links: Koos Moorcroft wat met sy uittrede uit die SA Leer diens gedoen het as die Sersant-Majoor van die Leer op die Generale Staf, Lucas Swart, ’n Kriptoloog en kenner op die gebied van die interpretasie van tekens wat verspieders vir hul makkers los indien ’n plaasaanval beplan word, saam met Hennie van Wyk, Hennie en Johan Visser wat hul deel kom bydra het met die werkgroep.

Van die aanwesiges wat die werksessie bygewoon het.

Indien u sou belangstel om deel hiervan te word of meer inligting verlang, kontak Frik Kruger by WhatsApp 082 556-9173.

Die kenners wat deel was van die span wat die werkwinkel gelei het

Generaal Roland de Vries het nadat hy by die SAW aangesluit het gedurende 1964 as offisier gekwalifiseer en as adjunkhoof van die Leer in 1999 afgetree. Gedurende hierdie tyd het hy in verskeie operasies en operasionele posisies diens gedoen.

Hy was onder andere bevelvoerder van 61 Meg Bataljon wat baie bekend was tydens die Angola oorlog, die SA Leer Kollege, 7 SA Infanteriedivisie en die Gesamentlike Opleidings Divisie van die nuwe SANDF.

Die twee laaste operasies waarby hy betrokke was, was konvensionele oorlogvoering en het dan ook gelei tot die vredes ooreenkoms tussen Suid-Afrika, Angola en die Kubane in New York op 22 Desember 1988.

De Vries was ook ’n groot rolspeler in die ontwikkeling van die Ratel infanterie gevegsvoertuig.

Tans bestuur Genl de Vries sy eie besigheid maar bly betrokke as adviserende ondersteuning vir korporatiewe sekuriteitsdienste asook transformasie inisiatiewe vir weermagte in Afrika. Hy is ook betrokke by gemeenskap beveiligingsprojekte landwyd.

Net soos Genl de Vries het Koos Moorcroft ook sy militêre loopbaan in die SAW begin en na matriek by die artillerie aangesluit. Hy het kort daarna oorgeskuif na die 1 Valskerm Bataljon.

As professionele soldaat het Koos atoom en biologiese oorlogvoering kursusse in Brittanje bygewoon en daarna, in 1970, was hy een van die stigterslede van die eerste Spesiale Magte Eenheid naamlik die 1 Verkennings Kommando.

Gedurende dié tyd het hy valskermspronge vanaf 35 000 voet (dit is die hoogte waarop kommersiële passasiersvliegtuie vlieg) gedoen en was ook ’n aanvalsduiker.

Gedurende 1980 is hy aangestel as Sersant-Majoor van die SA Leer waar hy diens gedoen het op die Generale Staf tot sy uittrede in 2001.

Koos is ook ’n uitstaande sportman wat Suid-Afrika by die Wêreldvalskerm Kampioenskappe verteenwoordig het en vyf Ultra Ysterman kompetisies voltooi het.

Sedert 2010 werk hy vir Chute Systems wat gespesialiseerde militêre opleiding aan regerings in Afrika voorsien.

Hy lei ook veldwagters op vir die Namibiese Ministerie van Omgewing en Toerisme in anti-stroop taktieke en hoe om in klein groep te werk en pro-aktief teen stropers op te tree.

Willoughby Brits is ’n onafhanklike finansiële beplanner. Hy het as jong dienspligoffisier in die Valskermmagte gedien en in 1998 sy diensplig voltooi.

Hy is tans die visepresident van die Parabat Organisasie en as ywerige sportman is hy die waarnemende visie-president van SA Muurbal.