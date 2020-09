Vragmotorbestuurder dood na ongeluk met vier motorvoertuie

Die bestuurder van ’n weghol vragmotor is dood nadat hy die vragmotor wat in ’n ongeluk met verskeie motorvoertuie was, uit die pad wou trek en die vragmotor op loop gegaan het.

Dié fratsongeluk het Maandagaand in Pinetown, KZN, gebeur toe die vragmotor op ’n kruising met vier ander voertuie betrokke was. Terwyl die polisie op die toneel was, het die vragmotorbestuurder uitgeklim en nadat hy met hulle gepraat het, het hy weer in die vragmotor geklim en dit in trurat probeer agteruitstoot.

Die vragmotor het egter vorentoe teen die afdraande op hol gegaan en van die voertuie saam met hom gesleep voordat dit deur ’n tuinmuur gebars en teen nog twee voertuie op die erf gebots het voordat dit naby die huis tot stilstand gekom het. Die bestuurder van die vragmotor het voordat dit deur die tuinmuur gebars het, uit die vragmotor gespring en is noodlottig beseer toe sy kop die pad getref het. Hy is op die toneel dood verklaar.

Geen ander persone is in die ongeluk beseer nie

’n Video van die hele verloop van die ongeluk is beskikbaar by sien meer (Nie geskik vir sensitiewe kykers nie weens taalgebruik).

Sien meer – Read more and see video (Sensitive – language)