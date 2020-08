Staatsbeheerde Denel besig om vinnig te sink

Met ’n verlies van R1,7 miljard vir die afgelope boekjaar, lyk die toekoms van die staatsbeheerde Denel, Suid-Afrika grootste wapenvervaardiger en vervaardiger van die Rooivalk aanvalshelikopter (sien foto bo), glad nie goed nie.

Hierdie nuus volg kort op die uittrede van die voormalige uitvoerende hoof, Danie du Toit, wat die maatskappy verlede week verlaat het. Du Toit het verlede maand gesê dat Denel moontlik nie die volgende paar maande gaan oorleef nie tensy die regering hom toelaat om ’n paar reddingsboeie te gebruik om inkomste te verdien eerder as om skuld te betaal.

Tesourie het egter te kenne gegee dat indien die nodige wysiging gedoen word, die geld eers op die vroegste volgende jaar betaal kan word.

Intussen staar Denel se direksie ’n klag van minagting van die hof in die oë deur ’n moontlike hofaansoek deur die vakbond Solidariteit vir die wanbetaling van werkers se salarisse sedert Mei.

Regter André van Niekerk het bevind dat Denel sy pligte versuim het deur net gedeeltelike betalings aan sy 3700 werkers, wat volstoom aanhou met werk het, te maak.

Van Niekerk het in ’n aanlyn sitting van die arbeidshof in Johannesburg beveel dat Denel teen 7 Augustus alle agterstallige salarisuitbetalings en –aftrekkings vir Werkloosheidversekering, belasting, pensioene en medieseskemas aan Solidariteit en UASA lede moet oorbetaal.

Volgens ’n verklaring deur die woordvoerder vir Pravin Gordhan – minister van openbare ondernemings, Pam Malinda, is die oorbetalings nog nie gedoen is nie, waarop Solidariteit te kenne gegee het dat hy van plan is om Denel se direkteure in hul persoonlike hoedanigheid weens minagting van die hof aan te vat.

Denel blameer die inperking en die Covid-19 pandemie vir sy huidige geldelike probleme. Die vakbonde reken egter dat dit die nalatenskap van jare se korrupsie en staatskaping is wat die maatskappy nou kelder.