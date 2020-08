Onwettige myners vasgevat – Trokke en Chroom gekonfiskeer

Altesaam 14 verdagte onwettige myners is vasgevat terwyl daar ook op agt vragmotors (sien foto bo) met vragte chroom beslag gelê is nadat inligting aangaande die onwettige bedryf in die Thabazimbi omgewing opgevolg is.

Die verdagtes is Vrydag 14 Augustus vroegoggend om 04:00 deur die Limpopo Provinsiale Eenheid van Georganiseerde Misdaad, bygestaan deur die speurders van Thabazimbi Speurtak en sekuriteit beamptes van die Northam Platinum Myn, in hegtenis geneem.

Die verdagtes is almal tussen die ouderdomme van 26 en 56 en die waarde van die vragte chroom waarop beslag gelê word op sowat R15 miljoen gereken.

Die verdagtes het Maandag 17 Augustus in die Thabazimbi landdroshof verskyn op klagtes wat betrekking het op die oortreding van wetgewing aangaande die Minerale en Petroleum Hulpbronne-Wet (onwettige mynbedrywighede).

Die verdagtes is geïdentifiseer as: Mokobane Bakwena(29), Mokobane Letsie Innocent (33), Msiza Piet Morakaneng(46), Maleka Koena Vilona (28), Mohlala Magu Abby(26), Makunyane Hlabakgwadi Andrew (31), Mokebe Mokhashane (34), Gatebe Jabulani Jacob (30) Sethabela David Steven(36), Maleka,Patrick Enerst(46 ), Tlhapi Motlogelwa Piet (31), Zwane Willem Babai (56), Moshoeu Collen Jacobus (42) en Modise Botshelo Steven (26).

Die Provinsiale Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie, Luitenant-Generaal Nneke Ledwaba, het die lede geloof vir hulle poging om ’n einde aan hierdie onwettige praktyk te maak. Hy het verder die gemeenskap bedank vir hul bydra om inligting aan die polisie te verskaf.

Volgens die polisie woordvoerder, Brigadier Motlafela Mojapelo, is die verdagtes borgtog geweier en die saak tot 20 Augustus vir verdere ondersoek uitgestel.