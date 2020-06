Staat sê aan hof: Verbod op Sigarette is wettig en word wetenskaplik ondersteun

Die saak teen die geldigheid van die rookverbod wat deur die Fair Trade Independent Tobacco Association (FITA) teen die staat aanhangig gemaak is, het Woensdagoggend voor drie regters in die Pretoria Hoë Hof gedien.

Die staat, verteenwoordig deur Maruma Moerane SC, het aan die hof gesê dat die minister van koöperatiewe regering en tradisionele sake, dr Nkosazana Dlamini-Zuma wettig opgetree het deur die verkoop van sigarette en tabakprodukte tydens die landswye inperking te verbied aangesien die minister wye kragte toegesê is ingevolge die Rampbestuur Wet om die veiligheid van Suid-Afrikaanse burgers te verseker.

FITA voer aan dat die minister haar magtiging oorskry het deur die verbod te plaas en dat dit in elk geval geen noemenswaardige uitwerking gehad het om sigaretverkope aan bande te lê of rokers te laat ophou met rook nie.

Die groep se prokureur, Advokaat Arnold Subel SC, het aan die hof genoem dat daar huidig geen mediese bewyse ter ondersteuning vir die staat se bevinding, dat rook tot erger gevalle van Covid-19 aanleiding gee, bestaan nie.

“In stede dat die verbod – wat in ’n stadium beskryf is as die ‘slaanding om mense in aanvaarding in te foeter’ – rook verminder het, het dit eerder wantroue tussen burgers en die staat veroorsaak.”

Uitspraak is weerhou en die drie regters sal nou hieroor besluit.

Die finale uitspraak sal per e-pos aan die partye bekend gemaak word.

