Pendelaars gestrand sonder Metrorail dienste

Duisende pendelaars sal vir ten minste nog ’n maand gestrand wees weens Prasa se onvermoë om uit sy slaap van onvermoë wakker te skrik.

Die minister van Vervoer, Fikile Mbalula, sê dat die Passenger Rail Agency of South Africa (Prasa), wat veronderstel was om met Vlak-3 inperking weer operasioneel te wees met die verskaffing van vervoerdienste, nog nie gereed is nie en dat dit ten minste ’n maand gaan neem voordat passasiers die Metrorail se dienste sal kan gebruik.

Die Demokratiese Alliansie (DA) woordvoerder oor Vervoer en Openbare Werke, Daylin Mitchell, sê dat die staatsbeheerde Prasa ’n gebroke besigheid is en dat die DA glad nie verbaas is dat Metrorail nie gereed is om sy operasionele dienste te hervat nie.

Met die geleidelike opstelling van die ekonomie, “het die nasionale regering weereens gefaal om na die belange van die pendelaars en hul lewensnoodsaaklikhede om te sien,” het Mitchell bygevoeg.

“Duisende werkers maak staat op spoorvervoer as ’n bekostigbare manier om werk toe en terug te pendel, maar moet nou hul gesondheid in gevaar stel deur van oorvol alternatiewe vorms van vervoer gebruik te maak,” sê Mitchell.

