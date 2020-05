Alkohol uiteindelik weer beskikbaar – Vlak-3 ly verder onder mikrobestuur

Alkohol mag nou, na weke se gestoei, vanaf Maandag 2 Junie weer aan die publieke verkoop word met die beperking dat aankope beperk word vanaf 9 vm tot 5 nm – Maandae tot Donderdae.

Die aankondiging is deur die Nasionale Coronavirus Beheerraad gemaak kragtens Vlak-3 inperkings wat vanaf Maandag 1 Junie in werking tree.

Gebiede van hoë infeksievlakke sal egter onder meer beperking op beweging gebuk gaan. Verdere aankondiging in hierdie verband volg.

Die verbod op die verkoop van sigarette en tabak produkte bly staan en drank mag slegs aan huis gebruik word.

Ministriële mikrobestuur skaaf aan Vlak-3 beperkings

Terwyl Ebrahim Patel wys op die noodsaaklikheid van toestemmingsbriewe van werkgewers vir werkers en ondersteun deur die minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nqakula, vorm dit nie deel van die Vlak-3 beperkings nie.

Slegs ’n permit word benodig vir beweging oor provinsiale-, distrik- en metrogrense.

Op navrae tydens Donderdag se inligtingsessie het die minister van polisie, Bheki Cele, gesê dat beweging sorteer steeds onder Regulasie 33, so-ook die permitte vir werkers.

Dit is toe ook nie die geval nie aangesien Regulasie 33(1)(b) bepaal dat enige persoon mag sy of haar woonplek verlaat om tussen die huis en werkplek te reis. Geen woord van ’n permit of brief nie.

