Byna helfte van ondernemings dalk binne maande bankrot

Indien die huidige inperkingsituasie voortduur sal sowat die helfte van die meer as 700 deelnemende organisasies wat aan Sakeliga se Covid-19-ondernemingsimpakpeiling deelgeneem het binne drie maande bankrot wees.

Meer as agt uit 10 van die respondente verwag dalings van 25% of meer in hul omset vir 2020.

Die meeste respondente was uit die Wes-Kaap en Gauteng en meer as sewe uit tien van hulle het 10 of minder werkers in diens.

Sakeliga sê voorts dat alhoewel die inperkingsmaatreëls van Vlak-5 na Vlak-4 verslap is, kan bykans 50% van besighede steeds nie hulle normale bedrywighede hervat nie.

Instituut vir Rasse Verhoudinge wil toetree tot Inperking-Stryd

Die Instituut vir Rasse Verhoudinge (IRR) het bekend gemaak dat hulle ook by die groepe wat reeds die wettigheid van die Covid-19 Inperking-Bestuur bevraagteken wil aansluit en het gesê dat hulle ’n skrywe aan pres Ramaphosa gaan rig om hom te waarsku oor die hoogs bevraagde manier waarop inperking toegepas word.

Volgens die Adjunkhoof van Beleid-navorsing by die IRR, Hermann Pretorius, staar die regering ‘n wetgewende krisis in die gesig wat deur hulself veroorsaak is.

Advokate Erin-Dianne Richards en Nazeer Cassim het reeds vroeër die maand ’n skrywe aan Ramaphosa gerig waarin hulle beweer dat die Nasionale Coronavirus Beheerraad besig was om magte te misbruik onder die dekmantel van die Rampbestuur Wet.

