Sosiale onrus dreig oor voedselvoorsiening

Kommer is besig om toe te neem dat Suid-Afrika ’n skerp toename in misdaad en sosiale onrus kan ervaar weens voedselvoorsiening en kos wat op straat en in winkels uitgegooi word.

Hierdie kommer is vandeesweek tydens vergaderings met die regering uitgespreek en word beweer dat dit net ’n kwessie van tyd is voordat protes en plundery op ’n onbeheerbare skaal kan uitbreek.

Duisende klein– en medium-besighede en hul personeel sowel as informele straatverkopers en hul werkers is oornag van hul enigste inkomste afgesny.

Dit wil ook blyk dat die minister van polisie, Bheki Cele, meer bekommerd is oor die verbod op alkohol en sigarette verkope en polisieer onbenullige oortredings inplaas daarvan om die werklike probleme te takel.

Lees meer by news24