Die week, kortliks

Lees meer oor wat op nasionale- sowel as internasionale vlak gebeur het die week

In hierdie week se aanbieding:

Coronavirus: Vrees dat stroping van wilde diere in Afrika sal toeneem soos pandemiese armoede toeneem

Die direkteur Afrika streek Natuurbewaring, Matt Brown, het gesê dat die skielike afname in inkomste uit toerisme, as gevolg van die Coronavirus pandemie, raak Afrika se wild-reserves en nasionale parke direk.

Die groot bekommernis is hoe die gebiede doeltreffende patrollering en sekuriteit sal kan volhou as die beplande inkomste vir die jaar met die helfte gesny word.

Die sluiting van uitvoere asook vervaardigings-aanlegte het baie mense werkloos gelaat, ’n dubbele slag met die val aan inkomste uit toerisme.

Die afname in die globale ekonomie gaan indirek druk uitoefen op stroping as alternatiewe inkomste.

Lees meer op BBC



Coronavirus: Hoekom lockdown dalk nie die antwoord vir Afrika is nie

China, Europa en Noord-Amerika het almal byna dieselfde epidemiese beheermaatreëls ingestel naamlik:. Inperking (lockdown)

Hierdie voorbeeld is deur regerings in Afrika gevolg ten spyte daarvan dat algemene lockdown dalk eenvoudig nie op die kontinent sal werk nie.

Vir mense wat van dag tot dag staatmaak op die kontant wat hulle verdien om kos by die mark te koop, beteken ’n paar dae van lockdown die verskil tussen armoede en hongersnood.

Arm mense sal eerder dobbel met besmetting voordat hulle van honger wil doodgaan.

Lees meer op BBC

Inperking: Ramaphosa reageer dan op Drankverbod – Maroela Media

President Cyril Ramaphosa het gesê hy sal teen die einde van die week op die Gautengse Drankforum se griefskrif rakende die drankverbod tydens die Inperking reageer.

Die staatsprokureur het aangevoer dat die uitkomste van die vergadering heel moontlik ‘n invloed sal hê op die kwessies wat deur die forum geopper is. Ramaphosa het die uitstel tot Vrydag versoek om op die griefskrif te reageer.

Lees meer op Maroela Media