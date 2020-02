Noodlottige ongeluk eis lewe van HFM leerling

’n Noodlottige ongeluk Woensdagoggend 5 Februarie het die lewe van ’n Graad 8 leerling van Hoërskool Frikkie Meyer geëis.

Ivon Keyser, is op slag dood toe die voertuig waarin sy, haar ouer suster, Petra en haar ma Etresia Keyser gereis het, in ’n kop-aan-kop botsing was met ’n voertuig wat in die teenoorgestelde rigting gereis het.

Die ongeluk het die oggend gebeur terwyl die gesin op pad skool toe was en het sowat 200 m vanaf hulle indraaipad, van Komma Nader op die Thabazimbi Marakele pad, gebeur.

Ivon, links, saam met haar sussie Petra. Ivon is Woensdagoggend oorlede in ‘n motorongeluk terwyl Petra ernstige beserings opgedoen het.

Petra en Etresia is eers by Medi-Clinic in Thabazimbi gestabiliseer voordat hulle afsonderlik per helikopter na ’n privaathospitaal in Johannesburg oorgeplaas is. Aanvanklik is gereken dat Petra se nek dalk gebreek kon wees, wat toe nie die geval was nie alhoewel sy ’n lae-rugwerwel fraktuur opgedoen het. Etresia het arm, pelvis en been-frakture opgedoen. Beide van hulle is ook behandel vir snywonde wat geheg moes word.

Juanita Fouché (foto links), wat in die ander voertuig gereis het, se veiliheidsgordel het haar sleutelbeen gebreek. Haar linker enkel is ook tydens die ongeluk vergruis. Sy het verder kneus- en snybeserings regoor haar hele lyf opgedoen. Juanita is per ambulans na ’n hospitaal in Rustenburg oorgeplaas waar sy Maandag operasies sal ondergaan vir haar enkel en sleutelbeen aangesien daar gewag word dat die swelling moet sak.

Volgens Henk Havenga van Thabazimbi Krisisbeheer (TCCC), het hulle die uitroep net voor 08:00 ontvang. Op die toneel het hulle die twee voertuie in die middel van die pad, asook vyf erg beseerde pasiënte aangetref. Die ongelukstoneel was nog nie afgesper nie en het sake bemoeilik aangesien motoriste nie op beroepe ag geslaan het nie om nie verby die toneel te skuur nie.

Die pad is toe onmiddellik afgesper aangesien van die beseerdes in die pad gelê het.

Toe die polisie later by die toneel opgedaag het, is die pad in beide rigtings vir verkeer afgesper.

TCCC se paramedici het onmiddellik begin om die pasiënte te stabiliseer en na hospitale te vervoer. Ivon het ernstige inwendige borsbeserings opgedoen en is deur ’n mediese dokter op die toneel dood verklaar.

Juanita werk by Hoërskool Frikkie Meyer se ontvangs. Op pad werk toe het sy besef dat sy haar handsak by die huis vergeet het. Nadat sy haar kinders by die skool afgelaai het, het sy teruggery na haar huis in Marakele Estate op die Marakele pad toe die ongeluk gebeur het.

Anders as wat die eerste gerugte wat versprei is gelui het was daar geen derde voertuig in die ongeluk betrokke nie en het die ongeluk op ’n reguit stuk pad gebeur sonder dat een voertuig die ander voertuig wou verbysteek.

Henk Havenga het ’n beroep op die publiek gedoen om nie valse stories en gerugte te versprei nie, soos dit die geval was tydens hierdie spesifieke ongeluk. Hy kry steeds oproepe van mense wat onwaarhede aangaande die toestand van die beseerde persone versprei.

Neem asseblief in ag dat hierdie gerugte en stories ook die families van die betrokke gesinne bereik en dat dit vir hulle baie traumaties is om van sulke onwaarhede te verneem wat as feite die wêreld ingestuur word.

HFM Huldeblyk aan families



In ’n huldeblyk het Hoërskool Frikkie Meyer hul medelye getoon met die afsterwe van Ivon wat ’n Graad 8 leerling in die skool was.

“Sy het klaar haar merk in Hoërskool Frikkie Meyer gemaak as ’n Ertsie wat ’n Yster sou word. In die Groentjie konsert wat Woensdag gehou sou word maar gekanselleer is, het Ivon die hoofrol as verteller vertolk. Sy was ’n klasleier en met haar sterk persoonlikheid het sy mooi leiding geneem onder haar maats.”

Petra is ’n Graad 12 leerling in die skool en is lid van die Senior Raad, ’n dogter waarop HFM altyd kan staatmaak.

Juanita Fouché is deel van die personeel en ’n bekwame en toegewyde administratiewe dame wat ’n groot aanwins vir die skool is.

“Hoërskool Frikkie Meyer treur saam met die huisgesinne en ons gemeenskap oor die tragiese gebeure. Ons harte is seer oor die afsterwe van Ivon en bid vir elke persoon wat in die ongeluk betrokke was. Mag God se hand van bewaring en seën oor elkeen wees. Ons bede is dat elkeen God se teenwoordigheid sal ervaar en besef dat Sy genade groot en goed is.”