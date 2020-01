HFM Toekennings tydens die Waterberg Streek Prysuitdeling

Tydens die Waterberg-Streek Toekennings funksie vir Senior Sertifikaat Kandidate wat op 17 Januarie aangebied is, het leerlinge sowel as leerkragte van HFM verskeie toekennings ontvang.

Sover dit die leerlinge aan betref is Miné Lategan as beste presteerder in die Waterbergdistrik algeheel aangewys.

Ander Gr 12 leerlinge van HFM wat ook hiervoor toekennings gekry het, was Hugo van Niekerk (6de Beste leerling in Waterberg), Lara du Plessis (8ste Beste leerling in Waterberg) en Teswell Cloete (9de Beste leerling in Waterberg).

Miné is tydens die geleentheid ook aangewys as die Beste leerling in die volgende vakke: Lewenswetenskappe, Afrikaans HT, Geskiedenis en Lewensoriëntering.

Elise-Mari Coetzee het die toekennings ontvang vir Best Leaner in English First Alternative Language in Waterberg asook die Beste leerling in Ekonomie.

Leerkragte van HFM het ook op hul vakgebiede presteer. Die wat toekennings ontvang het as beste onderwysers gegrond op die prestasie van leerlinge is soos volg:

Annemie de Witt (English FAL)

Annerie Jordaan (English FAL)

Berna Kriel – Wiskundige geletterdheid

Elmien Fouché – Wiskundige Geletterdheid

Francis Coetzee ( Afrikaans HT)

Martie Boshoff (Afrikaans HT)

Rianda van Rensburg (Besigheidstudies)

Marlien Pieterse (Lewenswetenskappe)

Lokfoto heel bo: Matriekleerlinge van 2019 wat toekennings tydens die Waterberg Streek Toekenningsfunksie ontvang het by die trofeë en sertifikate wat HFM ingepalm het. Hulle is op die foto van links: Lara du Plessis, Miné Lategan en Elize-Mari Coetzee.

Fotos reeds geplaas – sien HFM Toekenningsfunksie.