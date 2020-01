Venezuela: Opposisielede veg hul pad oop tot binne Parlement

Venezuela se politieke toekoms is steeds troebel nadat die opposisie parlementslede die parlement Dinsdag hulle weg moes oopveg om Venezuela se nasionale Vergadersaal te betree om die leier van die opposisie, Juan Guaido as Venezuela se interim president in te sweer.

Die weermag, wat hulle steeds aan die kant van die vorige president, die diktator Nicolas Maduro skaar, het die toegang na die parlement versper en Guaido en sy mede parlementslede moes hulle weg deur die soldate beur om die ingang van die gebou te bereik waar hulle die groot houtdeure oopgeforseer het. Die groep het na die vergadersaal gehardloop en terwyl hulle die land se volkslied sing, het hulle die wagte binne die saal weggestoot en afgemasjeer tot by die podium waar Guaido as interim president ingesweer is. Guaido het reeds hierdie rol verlede jaar aanvaar nadat sy party die heerskappy van Maduro op ’n tegniese punt in die grondwet onwettig kon verklaar.

Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Mike Pompeo het hom later gelukgewens met hierdie nuwe verwikkeling en weereens die VSA se steun beloof in sy amp as interim president.

Guaido het nadat hy ingesweer is gesê dat die diktator se weermag hulle nie tot die gebou wou toelaat nie. “Daar kan nie twee opposisie partye en twee parlemente vir een land wees nie.”

Gewelddadige botsings het na Dinsdag se gebeure in die strate van Caracas uitgebreek toe die pro-regerings-boewe, genoem die “colectivos”, joernaliste en voetgangers met stokke en klippe bestook het terwyl hull pro-regerings slagspreuke uitgeroep het. Heelparty motorvoertuie is ook beskadig. Die polisie was uiteindelik geforseer om traangas te gebruik om orde te herstel.

Hierdie tipe van geweld het algemeen geword tydens politieke byeenkomste in Venezuela. Verlede jaar is minstens 40 mese dood in minder as een maand tydens botsings tussen protesteerders, die veiligheidsmagte en die colectivos.