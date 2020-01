Fase-6 beurtkrag was die naweek teoreties die werklikheid

Nieteenstaande Eskom bestuur se pogings om ’n ommekeer te bring in Eskom se onvermoë vir die afgelope twee jaar om krag te lewer, is die energie-beskikbaarheidsfaktor, met ander woorde, die persentasie krag wat die kragsentrales kan lewer, steeds besig om algaande te verminder.

Volgens Chris Yelland, Besturende Direkteur van EE Business Intelligence, wat die kragaanvrag en kragstasielewering van Eskom as ’n geheel monitor, het Eskom se energie-beskikbaarheidsfaktor gedurende 2019 op 67% gestaan. Dit teenoor 72% in 2018 en 79% in 2017.

Gedurende die twee laaste weke van Desember 2019 het die energie-beskikbaarheidsfaktor tot so laag as 59,7% en 58% onderskeidelik gedaal.

Die afgelope naweek se Fase-2 beurtkrag moes ingestel word omdat Eskom 2,000MW te min gehad het om in die aanvraag na krag te voorsien.

Aangesien die daelikse vraag na krag gedurende naweke en vakansies sowat 4,000MW laer is as gedurende gewone werksure, beteken dit dat indien daar normale werksure se kragaanvraag was, dit noodsaaklik sou wees om Fase-6 beurtkrag op Saterdag en Sondag in te stel deurdat Eskom inderwaarheid 6,000MW te min sou gehad het om in die vraag te voorsien.

Fase-6 beteken dat beurtkrag van vier uur intervalle van toepassing sou wees en sal kragverbruikers vir 10 ure per dag sonder krag gestrand wees.

Ons is nader aan donker Afrika as wat ons besef en steeds gaan korrupsie voort en probeer die president en al sy kaders, op tipiese Afrika-wyse, die skuld op alles, inkluis Jan van Riebeeck te plaas, terwyl daar vir oulaas links en regs metodes gesoek word om die ekonomie verder te besteel voordat die ligte finaal self, weens onbevoegdheid, sal verdoof.

Die valse beloftes en persoonlike onvermoë van hierdie mense is nooit in die gedrang nie. Met die volgende verkiesing weet hulle dat hul verarmde onderdane steeds bankvas agter hulle staan.

Die groot rede: Dit is net ’n rassistiese regering wat heeltyd poog om ’n rasse-lyn aan sy onderdane voor te hou en daardeur die politieke mag behou.

Buiten dat Van Riebeeck al die skuld moes dra vir Eskom se onvermoë om krag te voorsien, want as hy nie gekom het nie sou daar nooit rede vir beurtkrag gewees het nie, het een of ander hooggeplaaste ook al beweer dat Van Riebeeck die oorsaak van die hoë misdaadsyfer in Suid-Afrika is want deur hom het die mense gewoond geraak aan al hierdie goedere in die winkels en huise wat hulle kon steel.

Seker ook om iemand net vir sy selfoon te vermoor.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël