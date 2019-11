Die DA in Thabazimbi ruim ANC se gemors op

Berig deur: Desiree Van Der Walt LP – DA Politieke Hoof vir Thabazimbi

Die Demokratiese Alliansie (DA)-administrasie in Thabazimbi het na die plaaslike verkiesing in 2016 ‘n bankrot munisipaliteit geërf, met honderde miljoene rande se skuld en verswelg deur bedrog en swak bestuur van die ANC-regering.

Die munisipaliteit was in so ‘n haglike finansiële toestand dat hulle slegs ‘n gebou geërf het toe die eenheidsregering oorgeneem het, omdat alle roerende bates op beslag gelê is weens die gebrek aan die ANC se swak hantering van finansies.

Die situasie toe die DA koalisie in Thabazimbi oorgeneem het by die ANC

‘n Dag nadat die Raad ingesweer is, is alle meubels op beslag gelê. Die balju het ook beslag gelê op ‘n Mercedes Benz ML, wat die amptelike voertuig was van die voormalige ANC-burgemeester en ‘n motor van die kantoor vir korporatiewe aangeleenthede, sowel as twee verkeerspatrollie- en padinstandhoudingsvoertuie.

Die munisipaliteit moes meer as twee weke lank op een rekenaar staatmaak wat deur verskillende departemente gedeel is, en werkers wat vir diens aangemeld is, het onder die bome buite die gebou gesit. Daar was nie werkstelsels in plek nie, en daar was ook geen toesig oor projekte nie.

Ons moes ook reuse-skuld by Eskom en die Magalies-waterraad hanteer sowel as verouderde infrastruktuur en munisipale amptenare wat nie bereid was om te werk of hulp te verleen nie. Ons moes ook ‘n baie moeilike politieke landskap bestuur, die eenheidsregering, wat die DA, EFF, TRA en FF + insluit.

Ondanks al hierdie uitdagings kon ons hard werk om stelsels en strukture in die munisipaliteit te verbeter. Ons het ook ons bes probeer om beter diens aan die mense van Thabazimbi te lewer. Van die DA se noemenswaardige prestasies sluit die volgende in:

Ons het die installering van meer as 3000 voorafbetaalde elektrisiteitsmeters afgehandel en ons installeer ook watermeters vir mense wat nog nooit tevore betaal het nie;

In April 2019 het ons alle mini-substasies teen ‘n koste van R5 miljoen opgeknap;

Ons het 1000 sakke asfalt aangeskaf om slaggate in Thabazimbi en Northam te herstel en ons probeer ons bes om te verseker dat munisipale paaie opgeknap is;

Ons het verseker dat die Departement van Parke die nodige handelsgereedskap ontvang om hulle in staat te stel om parke, sportgeriewe en begraafplase in stand te hou;

Ons het funksionele rioolpompe in Uitbreiding 37 geïnstalleer;

Ons het ‘n nuwe verkeersvoertuig en twee bakkies vir die departement water en sanitasie aangeskaf.

Ons het verskillende opruimingsprojekte gehad.

Die perseel in Dertiendelaan waar mense onwettig hul vullis gestort het is nou opgeruim.

Ons het ons elektriese substasie teen ‘n koste van R10 miljoen opgegradeer;











Ons het ook saam met die private sektor gewerk, insluitend plaaslike myne om die lewens van ons inwoners te verbeter; en

Die pompstasie is besig om opgegradeer te word

Die DA-bestuur in Thabazimbi het ook in die huidige boekjaar R70,5 miljoen aan kapitaalprojekte toegewys. Hierdie geld sal aangewend word om die munisipaliteit te verbeter om meer beleggers te lok in ‘n poging om meer werk vir die werklose inwoners van Thabazimbi te skep.

Die teikenpaaie sluit die Medivet-pad in, die pad na Heuwelkruin en R33 miljoen sal gebruik word om interne strate op te gradeer, sportfasiliteite op te gradeer en die strate in Raphuti te plavei.

Verder sal toilette by die Dwaalboom-nedersetting en Lapa geïnstalleer word, en die satellietkantoor by Northam sal ook in die nabye toekoms opgegradeer word.

Die DA-provinsiale leier, Jacques Smalle, het gehelp om swaar arbeid-toerusting in die munisipaliteit aan te skaf, waaronder stootskrapers om verskillende uitdagings in die gemeenskap die hoof te bied.

Grondpaaie kan nou vir die eerste keer in baie jare opgradeer word en ons is uiteindelik in staat om die stortingsterreine te kompakteer.

Die DA was ook aktief betrokke by die reëlings dat die Magalies-waterraad direk na die eiendomme in Koedoesdoorns versprei. Ons het ook daarin geslaag om ‘n ekstra 2ML water per dag te bekom vir dele van Northam wat vir lang tydperke sonder water was.

Die DA doen voortdurend sy bes om in baie moeilike omstandighede dienste aan die inwoners in Thabazimbi te lewer.

Ons poog voortdurend om die munisipale finansies te stabiliseer, en ons het ‘n poging aangewend om die uitstaande skuld te betaal wat ons van die vorige administrasie geërf het.

Ons is op die regte pad om die munisipaliteit te red van dekades van swak fiskale bestuur deur die ANC en lewer dienste aan die gemeenskappe van Thabazimbi.

Ons besef dat daar nog baie uitdagings bestaan, maar ons sal dag en nag werk om seker te maak dat ons die inwoners se lewens verbeter.

Die DA is daartoe verbind om dienslewering aan die mense van Thabazimbi aan te spreek en te versnel en vra dat al die inwoners op 27 November in Wyk 2 saamstaan en DA stem om ons te help om hierdie wyk te behou en aan te hou om hulle te dien.

Foto regs: Desiree van der Walt, DA Lis van die Parlement en DA Politieke Hoof vir Thabazimbi .