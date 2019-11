Abraham Kriel Kinderhuis het jou steun nodig

Die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom is ’n nie-winsgewende organisasie wat na die behoeftes van 170 kinders omsien.

Hierdie kinders is deur die hof in ons sorg geplaas en daar is deurlopend ’n behoefte aan finansies, kos, klere en nie-bederfbare produkte.

Daar is ’n groot behoefte na die herstel en instandhouding van ons geboue en toerusting.

Ons sit nie terug en wag nie –

Hier by Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom help ons dat dinge gebeur

Ons het ’n lieflike stukkie grond onder besproeiing en benodig ’n helpende hand om te ploeg en met die versorging van produkte wat geplant mag word. Kontak ons asseblief indien u belangstel om daarmee te help of enige voorstelle het.

Die kinderhuis het ’n Naaldwerksentrum op die terrein waar verskeie pragtige artikels met afvallappe en ander produkte gemaak word. Indien daar ekstra lappe, kant, gare, skêre en spons in u pad rondlê, weet maar daar is altyd ’n plek daarvoor by ons.

Die goedere wat hier vervaardig en te koop is sluit in kussings waarvan die pryse wissel vanaf R30 tot R80 asook wasgoedpennetjie sakkies teen R20 per sakkie.

Verder is daar ligte oorbaadjies teen R80, voorskote vir kinders en volwassenes wat wissel van R30 tot R70 en handsakke vir kinder vanaf R10 en groter tot R80, en nog velerlei ander artikels om van te noem. Besoek ons gerus en kom kyk self.











Abraham Kriel Kinderhuis se eie resepteboek

Nog ’n uitstekende projek van die Abraham Kriel Kinderhuis, is die unieke pragstuk van ’n resepteboek wat ons saamgestel het uit jare se beproefde resepte deur personeel en betrokke persone by die Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom.

Die resepteboek is te koop in die Abraham Koffiewinkel teen R150 per boek. Posbestellings kan ook deur Postnet gedoen word teen ’n addisionele R99.

Moenie ons Liggiefees misloop nie

Die Abraham Koffiewinkel sal vir die loop van die Liggiefees vir die hele Desembermaand ook saans vanaf 17:30 tot 20:00 oop wees. Maak gerus gebruik hiervan en geniet die liggies saam met ons in ’n gesellige kuier-atmosfeer.

Die staat se bydrae is nie genoeg nie, daarom is ons baie afhanklik van donateurs se bydrae en versoek u vriendelik om ’n donasie te maak op die vorm hier onderaan geheg.