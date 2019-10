Eskom se herstel na vorige glorie gaan harde stryd wees

Die minister van Openbare Werke, Pravin Gordhan, sê dat die stryd om Eskom tot sy vorige glorie te herstel gaan nie oornag gebeur nie. Hy het dié stelling gemaak in sy toespraak tydens die tweede Ingeslote Groei-Forum wat Vrydag deur die Kgalema Motlanthe Stigting aangebied is.

Nieteenstaande die feit dat die regering dit soveel beklemtoon om Eskom reg te ruk gaan dit nie oornag en sonder harde werk vermag word nie.

Hy het gesê dat dié kragvoorsiener onder die staats entiteite was wat leeggesteel was onder die bewind van Zuma as president deurdat dit een van die grootste teikens was van staatskaping en korrupsie.

Daar word gereken dat sowat R20 miljard eenvoudig verdwyn het. Selfs vandag is daar sewe maatskappye wat steenkool aan Eskom verskaf wat meer as 100% wins hieruit maak terwyl vier of vyf ander sowat 50% wins maak, beslis nie iets wat jy wil sien wat in die besigheidsgemeenskap gebeur nie.

Hy het verder gesê dat die sleutelpersone verantwoordelik vir hierdie openlike buitery van besighede in staatsbesit beklee steeds die sleutelposisies in hierdie besighede.

Een van die grootskaalse vernietigende effekte van staatskaping is die ontwrigting van die werksaamhede van staats identiteite. Die Hawens is in wanorde waar Suid-Afrika deesdae die reputasie het vir die mees wanordelike hawens in die Afrika-kontinent.

Vrag-logistieke, waar inkomste verdien en beleggings gewerf kon word, het platgeval deurdat daar geen belegging hierin was nie en onderhoud op belangrike uitvoerkanale nie gedoen is nie. Die rede hiervoor was die begroting gemik was op kapitaalprojekte gemik waardeur R10 tot R20 miljoen tydens projekte gesteel kon word. Dit was so erg dat R10 miljard ook weggeraak het, die ideale pos om die kapitaal deur te stuur.

Gordhan het verder daarop gewys dat diefstal die grootste invloed op die finansiële toestand van die meeste staats instansie het.

Hy het die onlangse beslagleggings op eiendom geloof. Hieronder was dié van die voormalige eThekwini burgemeester, Zanele Gumede waartydens daar beslag gelê is op duur voertuie en het bygevoeg dat daar meer motorhuise regoor die land was waar soortgelyk voertuie geberg word.

Hy het afgesluit deur te sê dat indien SARS vandag sie doeltreffendheid van 10 jaar gelede gehad het, sou elkeen van die eienaars van sulke goedere behoorlik ondersoek word.