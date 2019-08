Thabazimbi en omgewing kry op Donderdag 5 September 2019 geleentheid om die uitstekende produksie “Koebaai Koos Koebaai . . .” in Thabazimbi se eie teater, die KunsteGrot, te ervaar.

Kom saam op hierdie reis deur die verlede en herontdek die fantastiese digter, musikant en mens wat Koos du Plessis was.

Die vertoning begin die aand om 19:00 en toegang is R150 per persoon. Onthou om jou piekniekmandjie te pak, leun terug en geniet die vertoning.

Koebaai Koos Koebaai . . . ‘n Musikale Verhoogproduksie deur Jacques Botes en André Kempen

35 Jaar gelede in die nag van 15 Januarie 1984 verloor ons Koos du Plessis in ‘n fatale motorongeluk. Koebaai Koos, Koebaai… is ‘n briljante produksie gebore uit deeglike en in-diepte navorsing oor Koos du Plessis se werk en lewe. Goeie vriende van Koos, oud–kollegas, akademici en meningsvormers het hul harte oopgemaak en hul kennis rakende Koos du Plessis met Jacques Botes gedeel, sodat selfs die humoristiese Koos ontmasker word. Hierdie verhoogproduksie laat as’t ware Koos as swerwer, kultusfiguur en legende deur sy werke voortleef. Hy inspireer ons steeds.

Gesoute akteur, radio & TV–aanbieder en kabaretkunstenaar Jacques H. Botes lewer ‘n unieke vertolking van Koos Doep se musiek, verhale en gedigte. Botes word deur resensente geloof vir die eerlikheid waarmee hy Koos se werke vertolk; daar is selfs al genoem dat gehore Koos amper self op die verhoog ervaar, en dat Koebaai Koos, Koebaai… eenvoudig die mees opregte en mees onopgesmukte weergawe van Koos se werk ooit is.

André Kempen en musiek is onafskeidbaar, hy het reeds op vyfjarige ouderdom begin klavier speel. Meeste van ons is aan André bekend gestel deur sy reeks onderwater musiek videos wat veral in die stormagtige 90’s voor nuusuitsendings gebeeldsend was. André se komposisies soos I exalt Thee word in kerke regoor die wêreld gesing. I lift my hands to the Coming King is reeds in verskeie tale vertaal, onder andere Sweeds, Duits, Fins en Afrikaans. André is internasional bekend vir sy komposisies wat strek van gospel en kinder albums tot temamusiek in films. Koos du Plessis se werk het nuwe uitdagings aan André gestel wat hy met opgewondenheid benader het. André het die projek letterlik met beide musikale hande en talent aangepak en sy weergawe van die Koos komposisies praat diep met die hart.

Volgens Jacques Botes het Koos Doep hom op ‘n lang reis geneem; daar was selfs ontdekkings wat nimmer vergeet mag word nie. Die groot ontdekking was eenvoudig, dog kompleks: vir elkeen van ons is Koos ‘n Bondgenoot.

Sou Botes en Kempen in hierdie verhoogstuk wel die antwoord op sommige van Koos se vrae ontsluit? Dalk op reis van perron na perron? Of dalk in ‘n tent wat êrens tussen sterre staan?

Koebaai Koos, Koebaai…vertel die verhaal van liefde, eensaamheid en die soeke na sin in ons bestaan, deur Koos se werk. Botes se deeglike navorsing en Kempen se verwerkings sorg dat die vertoning gekleur word deur Koos se werk soos nog nooit voorheen vertel nie.

Ondanks die redelike kort tydperk wat Koos du Plessis op die Afrikaanse musiektoneel was, beklee hy ‘n prominente plek in ons musiekgeskiedenis, en in die harte van vele. Koos Doep het reeds in sy leeftyd ‘n legende van Suid-Afrikaanse musiek geword. Hy was by uitstek ‘n woordkunstenaar, maar ook koerantman, komponis, filosoof, liriekskrywer en kultusfiguur, wat die krag van emosie in sy lirieke kon bemeester. Koos Doep het eens gesê: “My liedjies, hulle praat namens my. Wat ek wil sê, sê ek daar. Trek hulle uitmekaar, en skryf oor hulle. Wat my betref, net dit: Ek is ‘n doodgewone ou”.

Koos is op 10 Mei 1945 gebore, en in die nag van 15 Januarie 1984 verloor ons hierdie lewende legende in ‘n motorongeluk.

“Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom” – Koos du Plessis