BLF lede uitgeskop – Halfmiljoen skade aan woning

’n Pretoria prokureur het daarin geslaag om ’n groep Black First Land First (BLF) lede wat ’n huis in Brooklyn Pretoria beset het, uit die gebou te sit.

Rapport berig dat die mense Vrydag uitgesit is nadat ’n uitsettingsbevel deur die Gauteng Hoë Hof in Pretoria uitgereik is.

Hierdie is die tweede skok vir die BLF party wat slegs daarin kon slaag om ’n skamele 0,11% van die stemme op hom tydens die algemene verkiesing op 8 Mei te vestig. Die BLF moes uiteindelik die hofgeveg prysgee weens ’n gebrek aan fondse nadat die ondersteuners, volgens The Citizen, die huis sedert Augustus verlede jaar beset het nadat dit vir etlike jare leeggestaan het.

Die huis staan reeds jare lank leeg nadat die eienaars oorlede is. Hulle seuns, wat die gebou geërf het, is oorsee woonagtig.

Die huis-besetters het beweer hulle is studente wat nie behuising kan bekostig nie. Die aanvanklike dringende aansoek om die mense uit die huis te sit is van die rol geskraap toe regter Nelisa Mali aangevoer het dat die aansoek nie dringend was nie.

Gedurende die tydperk sedert die mense daar ingetrek het, is sowat R500 000 se skade aan die luukse grasdakgebou aangerig.

Volgens bure het hulle geen simpatie met die huisbesetters nie en was hulle bevrees dat dit die waarde van hul eiendomme sou benadeel.

Daar is ook vermeld dat toilette gebruik maar nie gespoel is nie en dat vullis orals rondgelê het. Boonop is die huis se elektriese bedrading gestroop en was die tuin en swembad ook erg verwaarloos.

Lokfoto: BLF lede op die sypaadjie voor die huis nadat hulle deur ’n hofbevel aangesê is om die eiendom te ontruim – Foto Deon Raath: Rapport