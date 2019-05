Rusland en Amerika aan mekaar se kele oor Venezuela

In die jongste verwikkeling in Venezuela sedert geweld in Caracas uitgebreek het toe duisende mense Dinsdag protes optogte in die strate gehou het waar die leiers van die opposisie Leopoldo Lopez en Juan Guaido, leier van die opposisie in die land, ’n oproep op die skare gedoen het vir ’n rebellie om die regering van president Nicolas Maduro omver te gooi, het Lopez en sy gesin skuiling in die Spaanse ambassade in die stad geneem.

Die Amerikaanse minister van Buitelandse sake, Mike Pompeo, het gesê dat die VSA dalk militêre inmenging sal oorweeg om die krisis op te los. Hy het ook Rusland en Kuba daarvan beskuldig dat hulle die land destabiliseer deur hulle ondersteuning van Maduro se regering.

Die Russiese minister van buitelandse sake, Sergei Lavrov, het aan Pompeo gesê dat Amerikaanse invloed in Venezuela is afbrekend en is ’n skending van internasionale reg.

Maduro het aan joernaliste gesê dat almal wat ’n staatsgreep beplan verslaan sal word.

Vier mense het reeds sedert Dinsdag in botsings met die weermag gesterf.

In ’n verklaring sê die Spaanse minister van buitelandse sake dat Lopez nie gedwing sal word om die ambassade te verlaat nie en sal hulle ook nie sal toelaat dat die Venezuela weermag die ambassade betree nie.

Lopez sê dat hy, voor die Dinsdag se gebeure, samesprekings met senior militêre amptenare gevoer het. Alhoewel hy onder huisarres was, is hy vroeër deur sekuriteitsmagte, wat die opposisie steun, vrygelaat.

Lopez is gedurende 2014 gearresteer op grond daarvan dat hy gewelddadige betogings, waarin dosyne mense gesterf het, aangemoedig het.

’n Hofbevel is deur ’n Venezuela hof uitgereik vir Lopez se inhegtenisneming omdat hy die huisarres vonnis verontagsaam het.

Maduro, wat deur Rusland en China ondersteun word, weier om die tuig neer te lê in weerwil daarvan dat hy beskuldig word van stemknoeiery in die vorige verkiesing, waartydens hy herverkies is, maar die steun van die parlement verloor het.