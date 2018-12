Die dag toe Suid-Afrika se ligte dowwer geraak het

4 Desember 2018 het ’n baie groter impak as die son wat weereens vanoggend oor hierdie mooi land opgekom het.

Verkragting van die grondwet vir politieke gewin

Dinsdag 4 Desember 2018 is die dag dat die debat oor die onteiening van eiendom, jou plaas, jou huis, jou besigheid en alles wat jy besit, sonder vergoeding, in die geëerde parlement van Suid-Afrika gevoer gaan word. ’n Debat wat die einde van Suid-Afrika se ekonomie en die vryheid van sy burgers, ongeag ras, gaan beteken.

Alhoewel ’n heftige debat verwag word, kan mens aanvaar dat hierdie maar net die stempel gaan plaas om die voorstanders van die verandering van Seksie 25 van die Grondwet die reg te gee om die grondwet te verander om aan hulle politiek aspirasies te voldoen.

Die partye wat hierdie verandering voorstaan is die ANC, EFF, NFP en UDM terwyl dit deur die DA, IFP., VF Plus, Cope en ACDP teengestaan word.

Beurtkrag is hier om te bly

Dinsdag 4 Desember 2018 is die dag dat Eskom aangekondig het dat beurtkrag fase 2 vanaf vandag om 09:00 geïmplementeer gaan word en tot ten minste Vrydag hierdie met moontlike verligting oor die naweek.

’n Woordvoerder van Eskom het verder bekend gemaak dat die druk heel waarskynlik vir nog twee weke sal voortduur tot myne en groot industrieë teen 15 Desember vir die feesreses sluit.

Verder het dit uitgekom dat Eskom se skuld in die orde van R1,4 Triljoen beloop. Dit is R1000 Miljard!

Die instansie het duisende meer werknemers in diens en alle hoofde verdien salarisse ver bokant dit wat as realisties gereken kan word met een van die voormalige bestuurders, mnr. Dames wie se laaste salaristjek R22 miljoen beloop het.

Die einste bestuurder wie se swak bestuur vir die grootste fiasko in Eskom se bestaan verantwoordelik was.

Ontleders is bekommerd dat met elke beurtkrag wat begin, die ligte dalk nie weer aangeskakel gaan word nie.

Die DA se koalisies by plaaslike munisipaliteite in gedrang

Die DA se provinsiale leier, Jacques Smalle het in ’n onderhoud met NEWS24 gerageer op die uitlating van die EFF se provinsiale leier, Jossey Buthane, dat die EFF nie meer die DA as politieke vennoot in Limpopo nodig het nie.

Dit volg na die DA klagte van opsetlike saakbeskadiging teen die EFF geê het na voorvalle waar Vodacom winkels in Polokwane en Makhado deur EFF ondersteuners geplunder en beskadig is.

Die DA en EFF is tans in koalisie in die Limpopo munisipaliteite van Thabazimbi en Modimolle-Mookgopong.

Die koalisies in tydens die 2016 verkiesings aangegaan om die ANC se wurgende beheer te verslaan. Stadsrade word egter deur voorafopgestelde beginsels bestuur. Om ’n verandering te maak moes nuwe ’n waardestelsel implementeer word, het Smalle gesê.

Weereens is ’n konstitusionele bepaling in gedrang waarvolgens seksie 139(1)c van die grondwet geïmplementeer kan word om die munisipale raad te ontbind indien geregverdig.

Smalle het uitgewys dat daar tans 11 munisipaliteite is wat totaal disfunksioneel is maar nie ontbind word kragtens seksie 139(1)c van die konstitusie nie.

Smalle het afgesluit deur te sê dat hy steeds goeie werkverhoudings met heelwat individue binne die geledere van ander partye het en dat sy eerste prioriteit is om te sorg dat goeie bestuur in plek is en dat alle inligting deursigtig is.

(Geskryf teen die spoed van lig terwyl daar nog krag is voor die beurtkrag dalk vroeg inskop – Pieter Coetzee – RED)