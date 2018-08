Agri SA bespreek OSV en landbouhervorming met vernaamste handelsvennote

Agri SA het sy standpunte en kommer oor die mosie vir onteiening sonder vergoeding (OSV) van eiendom met Suid-Afrika se vernaamste handels- en beleggingsvennote gedeel. Agri SA het met verskeie ambassadeurs en diplomatieke personeel van 13 lande oor die afgelope twee dae vergader, om OSV te bespreek asook om sy siening oor ‘n versnelde landbouhervormingsplan te belig. Dié vergaderings vorm deel van ‘n breër konsultasieproses met belanghebbendes. Agri SA is deur Vrystaat Landbou, Agri Gauteng en Agri Noordwes, asook Agbiz, Graan SA en boere vergesel.

“Die besprekings dien nie net as ‘n belangrike manier om Agri SA se standpunt na die wêreld te bring nie, maar ook om belangrike insigte te verkry,” sê Omri van Zyl, Agri SA Uitvoerende Direkteur. “Dit is belangrik om eerstens te verstaan hoe buitelandse regerings die OSV-debat beskou. Verder is struikelblokke en risiko’s bespreek om volgehoue samewerking met ons internasionale handelsvennote te verseker.”

Van die belangrikste punte wat in die besprekings na vore gekom het, is dat Suid-Afrika se ekonomiese vennote bekommerd oor OSV is. Daar is ook ‘n oorweldigende gretigheid vir landbouhervorming en ‘n bereidwilligheid om by befondsing betrokke te raak. Laastens is Suid-Afrika se gebrekkige bestuur van handelsbetrekkinge uitgelig om onmiddellike aandag te geniet om verbeterde uitvoergeleenthede vir Suid-Afrikaanse produsente te verseker.

“Suid-Afrika word deur baie as die voedselmandjie van Suidelike Afrika gesien en word beskou as ‘n baie belangrike speler in die ekonomie op die kontinent,” sê Van Zyl. “Een ambassadeur het opgemerk dat niemand wil hê dat Suid-Afrika moet misluk nie.”

Agri SA het reeds hul standpunte met President Cyril Ramaphosa en Adjunk President David Mabuza, onder andere, bespreek. Agri SA bly gekant teen OSV en daar is planne in plek om vinnige en volhoubare landbouhervorming te verseker.

Agri SA sê hy sal voortgaan om sy standpunt teen OSV te verkondig.