Leeupoort Boeremusiek-fees trek orkeste van regoor die land

Groot opwinding heers oor die komende Boeremusiek-fees wat vanaf Vrydag 7 September tot Sondag 9 September by Leeupoort Vakansiedorp aangebied word en beloof weereens om baie interessant en aanskoulik te wees. ‘n Groot aantal van die staatmaker musikante het reeds vir die fees geregistreer.

‘n Goeie balans van tradisionele en moderne boeremusiek kan verwag word. Bekende musikante soos Hannes Schoeman, Pieter Zwart, Danie Grey, Paul Roodt, die Magalies Boere Orkes, Coenraad Harm, Willie Mynhardt, Willie Jooste, Wikkel Fanie, Juan Vermaak, Connie du Toit en selfs Greg Fisher en sy orkes wat al die pad van die Kaap afkom. Vele meer gaan vir lekker luister– en dansmusiek sorg.

‘n Groot groep van 30 musikante wat diep spore getrap het in boeremusiekgeledere, word Vrydagaand 7 September as ikone van Boeremusiek vereer.

Die hoogtepunt van 8 September is natuurlik die optrede van Ricus Nel (Lokfoto) en sy orkes wat die gehoor vir meer as ‘n uur met sy gewilde nommertjies gaan vermaak.

Soos gewoonlik sal daar baie kos– en ander stalletjies wees. Die naweek word Sondag afgesluit met ‘n dankdiens wat opgeneem en uitgesaai sal word deur Pretoria FM.

Vir verdere inligting kontak Pieter Bodenstein by 082 410 1655 en Pattie Jordaan by 083 320 3068 of

gaangroen@gmail.com.