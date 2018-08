Groot steun met Pretloop ter afsluiting van Vroue-Maand

Ter afsluiting van Vroue-maand het die plaaslike SAVF-tak in samewerking met Thaba Superspar, Saterdagoggend ’n pretloop aangebied waar vroue en die gewillige mans die 5 en 10 km pretlope aangedurf het.

Die wedloop moes van die parkeerterrein by Thaba Superspar verskuif word na Thaba Park aangesien die belangstelling te groot was met sowat 200 inskrywings.

Hierdie was nie ’n amptelike wedloop nie, maar steeds was daar die groepie wat alles ingesit het om die afstande vinnig af te lê.

Die eerste twee deelnemers van die 10km pretloop was Maxwell wat die afstand in ’n tyd van 34 min en 30 sek voltooi het gevolg deur Victor in ’n tyd van 34 min en 33 sek.

Die SAVF se stalletjie deur lede en vrywilligers beman en het heerlike eetgoed verkoop.

SAVF is baie betrokke in die gemeenskap ten opsigte van die voorkoming en hantering van geweld teenoor vroue en kinders met welsynsdienste en ondersteuning van slagoffers.

Hulle benodig ook bydraes vanuit die gemeenskap aangesien hulle permanente personeel moet aanstel om in hierdie dienste te voorsien. Verder samel hulle geld in deur byeenkomste soos die Pretloop asook Hansie en Grietjie Kleuterskool waardeur baie goeie diens teruggevoer word aan die gemeenskap.

Vir meer inligting en as u dalk belangstel om by hulle aan te sluit, hetsy as lid of vrywilliger, skakel Magda de Clerk by 061 370 5643.

A few did the daring thing and did not back-out for the “Abuse against Women Challenge”. Together they decided to tackle the 5km Fun-walk wit their high heels. These girls showed a natural knack with their stiletto’s and recon that next year they will take on the 10km Fun-run with their high heels.

Verskeie instansies het dan ook van die geleentheid gebruik gemaak om vir hul eie organisasies ook ’n geldjie in te win met stalletjies waar van eetgoed en koeldranke tot allerhande ander lekkernye en produkte te koop aangebied is.