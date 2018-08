ANC stoomroller nou die onteieningsklousule

Die ANC se hoogste advies-komitee, die Nasionale Uitvoerende Komitee (NEC) het na ’n 2-dag lange lekgotla, bekend gemaak dat hulle 139 plase uitgekies het om die nuwe beleid van onteiening sonder vergoeding soos neergelê in artikel 25 van die grondwet, uit te toets.

Die NEC het die groenlig aan sy lakeie op grondvlak, veral die in die departement van landelike ontwikkeling en landsake gegee om die bal aan die rol te sit in die grondeise-hof, waar die staat vir die eerste keer gaan weier om die markwaarde vir geïdentifiseerde eiendom in verskeie dele van die land te betaal.

Die hoof van die presidensie, asook lid van die NEC, Zizi Kodwa, wou nie uitbrei oor die besonderhede van die spesifieke plase wat geïdentifiseer is nie, maar het swaar klem daarop gelê dat hierdie ’n noodsaaklike skuif was om toekomstige stabiliteit in die land te verseker.

“Beide plaaslike en buitelandse beleggers moet besef dat enige lang-termyn belegging in die land nou gebind sal wees aan die eienaarskap deur die meerderheid van die inwoners om die onregverdigheid van die verlede aan te spreek,” het Kodwa gesê.

Soos verwagte was, sal die onteieningswet deur die departement van openbare werke deurgevoer word, wat reeds deur die DA tydens ’n vorige vergadering op Thabazimbi uitgewys is as die ANC se manier om al die eiendom waarop beslag gelê word as staatseiendom te beheer en uit te deel. Geen individuele eienaarskap, nie eens deur swart landsburgers, is hierby betrokke nie.

Die rede wat hiervoor aangevoer word, is die feit dat landelike bewoners hulle eiendomme sal verkoop indien hulle eienaarskap daarvan het. Daardeur gee die ANC met die een hand maar vat die menswaardigheid om jou eie eiendom te besit onmiddellik weer weg, het die DA tydens dieselfde vergadering op Thabazimbi uitgewys.

Nog ’n NEC lid, Ronald Lamola, het sterk ontken dat die ANC bedreig voel deur die verkiesingsdreigemente van die EFF wat die landkwessie gestoomroller het.

Die voormalige leier van die ANC Jeugbrigade beoog ook om eiendom van afwesige eienaars te belas om die eienaar beskikbaar te stel vir onteiening.